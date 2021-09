Il reboot di Gossip Girl promosso. Per mesi abbiamo parlato di quella che per molti poteva solo essere una brutta copia della serie originale ma, a quanto pare, il successo di pubblico, ha spinto la rete a confermarla ordinando una seconda stagione. HBO Max ha annunciato poco fa il rinnovo del reboot di Gossip Girl a meno di un mese dal finale di metà stagione disponibile il 12 agosto scorso sul servizio streaming.

Il pubblico italiano attende ancora di capire quando e come vedrà la serie ma, intanto, i restanti sei episodi della prima stagione devono ancora debuttare negli Usa e lo faranno il prossimo novembre. I fan potranno tirare un sospiro di sollievo sapendo che la serie tornerà con nuovi episodi il prossimo anno e, soprattutto, pensando che il finale non sarà tale e, quindi, potrebbe rimanere “aperto”.

Il reboot di Gossip Girl, sviluppato dallo sceneggiatore originale della serie e produttore esecutivo Joshua Safran, si svolge ancora una volta nell’Upper East Side di New York, ma questa volta a tenere banco è una nuova generazione di adolescenti delle scuole private finita sotto la lente di qualcuno dal volto misterioso.

Ecco il trailer della serie:

Nel cast di Gossip Girl troviamo Jordan Alexander nei panni di Julien Calloway, Whitney Peak in quelli di Zoya Lott, Tavi Gevinson in quelli di Kate Keller, Eli Brown in quelli di “Obie” Bergmann IV, Thomas Doherty alias Max Wolfe, Emily Alyn Lind in quelli di Audrey Hope, Evan Mock come Aki Menzies, Johnathan Fernandez in quelli di Nick Lott, Adam Chanler-Berat in quelli di Jordan Glassberg.

Quella che sarà la trama di Gossip Girl 2 dovremo attendere gli ultimi sei episodi e, soprattutto, il finale di stagione che, a questo punto, butterà le basi della seconda annunciata questo pomeriggio da HBO Max. In Italia non ci tocca che attendere.