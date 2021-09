Quali sono i più grandi successi di Francesco Gabbani? Cantautore innamorato, appassionato e a tratti divertente e scanzonato, dopo l’esperienza come frontman dei Trikobalto – con i quali ha aperto anche per gli Stereophonics – inizia la sua avanzata lungo la scena pop italiana, grazie all’esperienza Sanremese che lo avvicina sempre di più ai grandi autori. Arriva, infatti, a scrivere per Ornella Vanoni.

Oggi Francesco Gabbani è uno degli artisti più apprezzati della scena italiana, in grado di offrire brani frizzanti e ballabili ma anche romanticismo d’altri tempi. Con 4 album alle spalle, recentemente ha lanciato un nuovo singolo e ha scritto Un Sorriso Dentro Al Pianto per Ornella Vanoni, con la quale ha duettato al Festival di Sanremo 2021 come super ospite.

Amen (2016)

Con Amen Francesco Gabbani vince la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2016 e inaugura l’ascesa al successo della sua carriera solista. Con questo brano manifesta le sue peculiarità: intensità, melodia orecchiabile e profondità d’animo.

Occidentali’s Karma (2017)

Tra i più grandi successi di Francesco Gabbani non può certo mancare Occidentali’s Karma, il brano con il quale vince tra i big del Festival di Sanremo 2017. Il brano è uno spaccato ironico sulla società di oggi.

Tra Le Granite E Le Granate (2017)

In Tra Le Granite E Le Granate Francesco Gabbani mette sul piatto tutti gli stereotipi dell’italiano medio in vacanza, che cerca il divertimento in tutte le sue forme.

Ma Il Cielo è Sempre Più Blu (2020)

Nel 2020 Francesco Gabbani aderisce al progetto Italian AllStars 4 Life con questa cover di Rino Gaetano per raccogliere fondi destinati a tutte le persone fragili colpite dalla pandemia del Covid-19. Con lui, tantissimi artisti da Emis Killa ad Alessandra Amoroso con la produzione di Takagy & Ketra e Dardust.

Viceversa (2020)

Dolce, profonda e appassionata, Viceversa non può mancare tra i più grandi successi di Francesco Gabbani, al secondo posto al Festival di Sanremo 2020.