Al via Hannibal su Sky Atlantic, l’iconica serie creata dal visionario Bryan Fuller e tratta dai romanzi di Thomas Harris. Lo show è andato in onda per tre stagioni dal 2013 al 2015 e, nonostante la sua breve durata, è diventato un cult tra gli appassionati.

Protagonista è Will Graham, un profiler dell’FBI in grado di entrare nella mente di un serial killer come nessun altro. Questa sua dote è anche una maledizione: col passar del tempo, gli hanno creato una mente instabile, e spesso la sua immaginazione gli gioca brutti scherzi. Al fine di trovare un equilibrio alla sua mente travagliata, Will è affiancato dallo psichiatra Hannibal Lecter, bravo e perspicace nel suo lavoro. Il profiler non sa, però, che sotto quell’aspetto rassicurante si nasconde un pericoloso serial killer. Due menti brillanti, abili nello studiare quelle delle altri, iniziano il proprio gioco.

Nel cast della serie tv, Mads Mikkelsen nei panni del cannibale psichiatra Hannibal Lecter; Hugh Dancy è il profiler Will Graham; Caroline Dhavernas è la professoressa di psicologia e consulente dell’FBI Alana Bloom; Hettienne Park è Beverly Katz, agente della scientifica; Laurence Fishburne è Jack Crawford, agente dell’FBI, capo della sezione scienze comportamentali; Scott Thompson è Jimmy Price, agente della scientifica specializzato nelle analisi di impronte digitali; Aaron Abrams è Brian Zeller, agente della scientifica; e Gillian Anderson interpreta Bedelia Du Maurier, la psichiatra che ha in cura Hannibal.

Stasera, 9 settembre, andranno in onda i primi due episodi. Si inizia con il pilot, l’episodio 1×01 dal titolo Aperitivo.

Il capo dell’unità di scienze comportamentali dell’FBI, Jack Crawford, chiede al profiler Will Graham di aiutarli a catturare un serial killer. L’assassino ha ora rapito otto donne, tutte simili nell’aspetto e sempre di venerdì. La sua vittima più recente è Elise Nichols. Graham ha insegnato all’accademia dell’FBI e non è molto entusiasta di uscire sul campo. È particolarmente empatico e ha la tendenza a lasciarsi coinvolgere troppo in questi tipi di casi. Crawford fa in modo che un noto psichiatra, Hannibal Lecter, lavori con lui e allevi lo stress.

A seguire, l’episodio 1×02 intitolato Assaggino.

Will e Jack danno la caccia a un killer che sta seppellendo vive le sue vittime, in modo che diventino fertilizzante per il suo giardino di funghi. Intanto, la giornalista scandalistica Freddie mette gli occhi su Will.

L’appuntamento con Hannibal su Sky Atlantic è a partire dalle 21:15. Ogni giovedì, due episodi.