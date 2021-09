Arrivano gli Skunk Anansie in Italia, e questa volta sul serio. La band di Skin, infatti, si era trovata costretta a posticipare per ben 2 volte la data dal Fabrique di Milano, inizialmente programmata al novembre 2020 e poi posticipata al 15 maggio 2021, è slittata poi al 2022. All’appuntamento presso la città meneghina si aggiungono altre 3 date che riportiamo di seguito.

Le nuove date degli Skunk Anansie in Italia

I concerti degli Skunk Anansie in Italia slittano al 2022 con 4 date. Milano, Roma, Padova e Torino ospiteranno i nuovi show della band di Charlie Big Potato, e i biglietti per la data di Milano sono ancora disponibili oltre a quelli precedentemente acquistati, che comunque restano validi.

15 marzo 2022 Milano, Fabrique

Posto Unico € 42,25

29 giugno 2022 Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica – Rock in Roma

30 giugno 2022 Padova, Sherwood Festival

1 luglio 2022 Collegno (To), Flowers Festival

I biglietti per le date di Roma, Padova e Torino saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 10 dicembre su tutti i circuiti di vendita autorizzati.

L’ultimo disco degli Skunk Anansie

L’ultimo disco in studio degli Skunk Anansie è Anarchytecture (2016) dal quale sono stati tratti i singoli Love Someone Else, Death To The Lovers e Without You. Il pubblico è in attesa, oggi, di una nuova release dopo il singolo in esclusiva What You Do For Love.

Negli anni gli Skunk Anansie sono stati tra i principali portavoce della scena alternativa internazionale grazie a singoli autorevoli come la già citata Charlie Big Potato, Secretly, Hedonism, Because Of You, Lately e tanti altri. La frontwoman Skin ha anche partecipato all’edizione 2015 di X Factor come giudice e recentemente ha fatto parlare di sé quando gli hater avevano segnalato in massa la foto che mostrava il pancione della moglie Ladyfag.

La cantautrice, infatti, aveva dovuto ripubblicare l’immagine chiedendo agli hater di non seguire ciò che odiano, anziché segnalare per pregiudizio. Nel 2022 Skin tornerà con gli Skunk Anansie in Italia, l’ennesima prova della riapertura definitiva della stagione dei concerti.