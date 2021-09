Fedez a LOL, è confermato al timone della seconda edizione già in programma. Al suo fianco ci sarà di nuovo Mara Maionchi: ufficialmente confermata, dunque, la coppia della prima stagione di LOL, disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Lo staff di Amazon Italia ha comunicato a Fedez nelle scorse ore il nuovo incarico alla guida di LOL. Lo ha fatto con un messaggio ironico scritto a mano che il rapper ha condiviso sui social. Amazon spiega di aver lavorato duro per riunire le 10 persone più divertenti del momento in Italia, per metterle nuovamente in sfida l’una contro l’altra fino all’ultima risata.

Come funziona LOL? Lo abbiamo viso nella scorsa edizione. In uno spazio si trovano i concorrenti selezionati il cui obiettivo è quello di far ridere gli avversari senza mai lasciarsi sfuggire un sorriso. Un’impresa per niente facile per le persone più divertenti del momento in Italia, che verrà replicata nella seconda stagione. La prima edizione di LOL è stata vinta da Ciro Priello dei The Jackal, che ha deciso di devolvere il montepremi in palio ad Action Aid.

Nel biglietto inviato a Fedez dal team anche un accenno alle numerose querele ricevute dal rapper dai personaggi più vari, nel corso degli ultimi anni. Con ironia Amazon spiega di aver lavorato sodo per selezionare 10 persone, le uniche che non l’avessero già querelato.

“Caro Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LOL. Quest’anno abbiamo fatto l’impossible: riunire insieme le 10 persone più divertenti d’Italia ma soprattutto le uniche 10 che non ti hanno ancora querelato“, si legge.

A condividere il messaggio sui social è stato lo stesso Fedez nelle sue storie su Instagram, in attesa dell’avvio delle registrazioni della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori.