La settimana fase di HarmonyOS 2.0 inizierà a fine settembre per i Huawei P10, Mate 9, Nova 3 e MediaPad M5. Come riportato da ‘Huawei Central‘, l’annuncio è arrivato nel momento in cui il gigante tecnologico cinese ha portato HarmonyOS su 106 dispositivi in Cina, e sta cercando di spingerlo ulteriormente. La settimana fase di reclutamento di HarmonyOS 2.0 beta include i Huawei P10, P10 Plus, Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 RS Porsche Design, Nova 3, Enjoy 9 Plus, MediaPad M5 10.8, MediaPad M5 Pro 10.8 e M5 8.4 pollici.

Nel 2016 il produttore cinese ha presentato i Huawei Mate 9, dotati di Emotion UI 5.0 con Android 7, e giunto, dopo una serie di aggiornamenti, fino all’EMUI 9.1. Tuttavia, il vecchio flagship sta ancora ricevendo upgrade, ed il suo reclutamento in HarmonyOS è sicuramente motivo di onore per i proprietari. D’altro canto, la serie dei Huawei P10, in uscita con EMUI 5.1 (Android 7), è passato per EMUI 8.1 (Android 8) e successivamente per EMUI 9.1 (Android 9). Il test, almeno per adesso, è limitato agli utenti cinesi, cosa che non deve comunque preoccupare quelli globali (arriverà anche il loro momento, magari anche a giro stretto).

I proprietari dei Huawei P10, Mate 9, Nova 3 e MediaPad 5 possono esultare, visto che per questi dispositivi il test di HarmonyOS 2.0 partirà questo mese. D’altra parte, ieri 8 settembre, il produttore cinese aveva dato il via alla closed beta di HarmonyOS 2.0 per altri 9 dispositivi (Huawei Enjoy 20 5G, Enjoy 9S, Maimang 8, Enjoy 10, Honor 20 Youth Edition, 8X, 10 Youth Edition, 20i e Play 3), che risultano adesso idonei per registrarsi al programma in Cina, e possono iniziare a ricevere la beta di HarmonyOS 2.0 attraverso i relativi aggiornamenti OTA (Over-The-Air) che avranno luogo nell’arco del prossimo tempo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.