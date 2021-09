Oggi, giovedì 9 settembre, è una data importante perché sta per essere presentato il primo paio di occhiali nato dalla collaborazione tra Ray-Ban e Facebook. Il famoso marchio di occhiali da sole e da vista statunitense, progettati per gli aviatori dalla Bausch & Lomb e di proprietà del gruppo italiano Luxottica, lo scorso anno aveva già annunciato la partnership con Facebook Connect ed oggi finalmente è diventata realtà, con i nuovi occhiali sono pronti a debuttare ufficialmente sul mercato. Anche il noto social network aveva annunciato in anticipo la possibile commercializzazione entro la fine del mese di luglio, proprio quando Mark Zuckergerg rivelò che gli occhiali avrebbero avuto l’iconica linea del brand e che consentiranno di fare alcune cose davvero interessanti.

Ed ecco che grazie all’ormai fidato @evleaks, che è riuscito a ‘spoilerare’, anticipatamente alla presentazione ufficiale odierna, possiamo contare su alcuni dettagli circa gli occhiali intelligenti nati dalla collaborazione tra Ray-Ban e Facebook. In seguito a diverse immagini postate proprio dal famoso leaker, è possibile scorgere i vari modelli di questi fantastici occhiali smart. Il primo dettaglio, che sicuramente non può passare inosservato, è il loro design: infatti, non si tratta delle Ray-Ban a goccia, ma di quelle classiche degli anni ’90. Saranno dotati certamente di funzioni intelligenti, che per adesso ancora non conosciamo con certezza.

La nuova pagina promozionale di Ray-Ban per gli occhiali smart non è in grado di offrire alcuna anticipazione, malgrado sia comunque possibile vedere il contorno delle cornici. Ciò che forse risulta più interessante è una serie di Facebook Stories pubblicata da Zuckerberg e dal leader di Facebook VR/AR Andrew Bosworth, che mostrano un video in prima persona di Bosworth che lancia diversi oggetti al CEO di Facebook (bambini che pescano, la coppia in kayak e tanto altro ancora). I modelli di Ray-Ban e Facebook saranno (probabilmente) almeno tre: Wayfarer, Round e Meteor. Insomma, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale di oggi, che molto probabilmente inizierà dopo le ore 16.00.