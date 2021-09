Dobbiamo fare nuovamente i conti coi problemi Fastweb oggi 9 settembre, considerando che a detta di diversi utenti la rete domestica non funziona. Dettaglio non secondario quello che vi ho appena riportato, che va ad aggiungersi alle informazioni condivise nella giornata di ieri con un altro articolo. Effettivamente, la compagnia telefonica pare non se la passi bene ed il malfunzionamento nello scorcio iniziale di settembre apparentemente non coinvolge la rete mobile, secondo quanto stiamo raccogliendo.

Qualche indicazione sui problemi Fastweb del 9 settembre

Quali sono le informazioni disponibili al momento della pubblicazione sui problemi Fastweb del 9 settembre? Le segnalazioni, come accennato, evidenziano disagi con la linea di casa, ma i numeri forniti da Servizio Allerta in questi minuti non possono indurmi a parlare di down. Resta da capire se l’anomalia riguardi aree specifiche del Paese, oppure se, come avvenuto ieri, tutto nasca da problemi diffusi a macchia di leopardo. Ne sapremo di più nel giro di un’ora, sempre che nel frattempo i tecnici non riescano a risolvere la questione in modo definitivo.

Alcuni utenti, però, parlano di problemi Fastweb anche sul fronte assistenza: “Esattamente perché rendete così difficile parlare con una persona? Sto aspettando da 8 giorni la mail di conferma contratto, non mi dite nulla né qua né su WhatsApp, con solo le risposte automatiche di questi BOT inutili. Se vado a un centro Fastweb mi dicono che non vedono i contratti da internet e mi dicono di farne uno con loro”.

Insomma, situazione non idilliaca e problemi Fastweb che in questa fase vanno analizzati a 360 gradi. Staremo a vedere se la situazione si risolverà una volte per tutte, o se in alternativa ci aspetta un mese di settembre non semplice sotto questo punto di vista. A voi come stanno andando le cose oggi 9 settembre?