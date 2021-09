Blu Celeste di Blanco sarà in radio da venerdì 10 settembre ed è il nuovo brano estratto dal suo primo album di inediti. Per Blanco si tratta di un vero e proprio debutto sul mercato discografico con un intero disco dopo il successo enorme dei singoli precedenti.

L’album si intitola Blu Celeste e sarà disponibile da domani. Nello stesso giorno entrerà in rotazione radiofonica il nuovo singolo, la title track estratta dal progetto che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD e vinile.



Per ascoltare Blu Celeste bisognerà attendere ancora qualche ora. Intanto sappiamo che si tratta di un brano in cui per la prima volta il giovanissimo Blanco sceglie di rivelare un lato più intimo e introspettivo senza perdere la grande spontaneità che lo ha contraddistinto fin dalle prime canzoni.



Il nuovo singolo è quindi il mezzo attraverso cui il cantante dà sfogo alla propria sofferenza, un urlo che ogni ascoltatore può fare proprio. Ed è proprio questa la forza di Blanco: raccontare e cantare storie condivisibili che ottengono ampio riscontro da parte del suo pubblico.

Classe 2003, si avvicina alla scrittura quasi per caso. Scrive il suo primo brano per dedicarlo ad una ragazza come esperimento fine a sé stesso.

Da qui scopre di avere talento per la musica e lavora a singoli che hanno ottenuto milioni di ascolti in streaming e che lo hanno portato ad essere uno degli artisti più interessanti degli ultimi anni per quanto riguarda il panorama musicale italiano.

A giugno ha pubblicato insieme a Sfera Ebbasta Mi Fai Impazzire (certificato triplo Platino), brano che si consacra come uno dei grandi successi dell’estate in vetta alla classifica Fimi / Gfk dei singoli più venduti.

Oltre 47 milioni di stream sulle piattaforme digitali in soli due mesi e una diffusione capillare grazie alla quale ha raggiunto le orecchie di tutti. Mi Fai Impazzire è anche al primo posto della TOP 50 di Spotify, seguito dal brano Noti In Bianco, al secondo posto.