Astrid e Raphaelle 2 è attesa su Giallo quest’autunno, al termine delle repliche della prima stagione attualmente in onda ogni giovedì sera: il canale 38 del digitale terrestre dedicato ai gialli e ai polizieschi sta riprogrammando la serie polizi con Lola Dewaere e Sara Mortensen (titolo originale: Astrid et Raphaëlle), in attesa di trasmettere gli episodi inediti della seconda stagione in prima tv.

Astrid e Raphaelle 2 sarà una delle prime visioni di Giallo nella programmazione autunnale alle porte: la serie partita nel 2019 in Francia e arrivata in Italia nel 2020 con la prima stagione proseguirà con un secondo capitolo fatto di nuovi indagini e casi complessi da risolvere per il duo formato dall’istintiva comandante della polizia giudiziaria Raphaëlle Coste e l’archivista affetta da autismo Astrid Nielsen.

Astrid e Raphaelle 2 debutterà in chiaro su Giallo il prossimo 7 ottobre, con i primi due episodi della stagione, come sempre in onda in prima serata a partire dalle 21.10. La programmazione della serie proseguirà sul canale 38 con 2 episodi inediti a settimana ogni giovedì, per un totale di 4 appuntamenti e 8 episodi (tanti quanti ne aveva avuti la prima stagione).

Astrid e Raphaelle 2 è stata girata nella seconda metà del 2020 in Francia, in piena seconda ondata della pandemia di Coronavirus, ed è già andata in onda su France2 tra maggio e giugno di quest’anno con una media di circa 4 milioni e mezzo di telespettatori ed oltre il 20% di share (oltre 5.200.000 telespettatori per la première di stagione). La messa in onda italiana arriva a pochi mesi da quella francese e in concomitanza con le riprese della terza stagione: la serie poliziesca creata da Alexandre de Seguins e Laurent Burtin è stata infatti rinnovata dall’emittente France2 per un ulteriore capitolo, che entra in produzione proprio in questo periodo e debutterà nel 2022.