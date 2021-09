Non pochi si aspettavano una gradita novità per il Samsung Galaxy S21 in questa giornata del 9 settembre. La beta dell’interfaccia One UI 4.0, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe dovuto far capolino proprio in queste ore, almeno su un primo lotto di dispositivi in determinati mercati. Fino a questo momento, nulla e accaduto e l’appuntamento sembrerebbe proprio essere stato rimandato a data da destinarsi.

Come riporta anche SamMobile, il momento del via della fase di test One UI 4.0 non si concretizzerebbe nell’immediato. Alcuni informatori di settore come Tron, ad esempio, hanno smentito qualsiasi novità per la giornata odierna. Proprio il tipster ha parlato di ritardo con la primissima distribuzione, non quantificandone l’entità tuttavia.

Naturalmente siamo nel campo delle dichiarazioni ufficiose ma la mancanza di riscontri della stessa Samsung in questo momento, la dicono lunga sulla possibilità o meno di vedere immediatamente la nuova interfaccia sugli attuali top di gamma. Meglio precisare che non in tutti i paesi dovrebbero rientrare proprio nel programma di sperimentazione, come accaduto anche in passato per altre novità software e dunque è tutto da scoprire cosa succederà anche in Italia nelle prossime settimane.

Quali cambiamenti porterà con se la One UI 4.0 sui Samsung Galaxy S21? A dirla tutta, la prossima interfaccia non sembrerebbe essere portatrice di una grande rivoluzione, esattamente come nel caso della One UI 3.0.Faranno tuttavia capolino delle nuove animazioni grafiche come quelle al momento della ricarica del telefono o uno speciale effetto di trasparenza nella sezione notifiche.

Naturalmente, con la One UI 4.0 sui Samsung Galaxy S21, sarà anche la volta dell’introduzione di Android 12 sulle ammiraglie. La sua implementazione definitiva per tutti (non in beta dunque) dovrebbe prendere forma entro la fine dell’anno 2021, magari già nella fase finale del mese di novembre. Nel corso dell’ormai prossimo autunno, magari, otterremo anche una tempistica di lancio più precisa e ufficiale.