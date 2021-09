Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 13, dopo mesi di indiscrezioni, ma questo non ha impedito ad alcuni esperti di settore di parlarci già di iPhone 14 nel corso delle ultime ore. E così, dopo alcuni spunti che abbiamo condiviso con voi nello scorcio finale del mese di luglio, oggi 9 settembre è possibile riprendere l’argomento. Solo indiscrezioni, pare superfluo anche doverlo specificare, ma ciò non toglie che ci siano alcuni elementi di riflessione per provare a capire in quale direzione stia andando la mela morsicata.

Cosa potrebbe distinguere gli iPhone 14 dagli imminenti iPhone 13

Le voci del giorno sugli iPhone 14 che verranno alla luce tra un anno esatto ci arrivano da MacRumors, che cita a sua volta un noto analista come Jon Prosser. Provando a riassumere le sue indicazioni, potremmo scindere il discorso di oggi per punti. La fonte, ad esempio, ci dice che Apple il prossimo anno dovrebbe rinunciare definitivamente al notch. Al suo posto, con ogni probabilità troveremo una fotocamera frontale perforata, esattamente come era trapelato con le informazioni condivise dall’analista Ming-Chi Kuo.

In secondo luogo, l’iPhone 14 dovrebbe essere caratterizzato da un telaio più spesso che non consente l’eccessiva esposizione agli urti per la fotocamera posteriore. Lo stesso vale per gli obiettivi, il flash LED e lo scanner LiDAR a filo con il vetro posteriore. Ancora, la scelta del materiale dovrebbe condurci una volta per tutte verso il tanto richiesto titanio. Il quarto fattore distintivo rispetto agli iPhone 13 si concentra invece su pulsanti del volume rotondi e simili a quelli che abbiamo avuto modo di apprezzare con iPhone 4 e iPhone 5.

Attenzione anche alle griglie dell’altoparlante e del microfono riprogettate. In questo caso, infatti, dovremmo avere ritagli allungati invece di singoli fori sul fondo del dispositivo. In chiusura, la fonte evidenzia che il connettore Lightning dovrebbe restare, quantomeno a bordo alcuni modelli di iPhone 14