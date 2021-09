Cambia la storia con le chat WhatsApp. Dopo diverse indiscrezioni finalmente è arrivata l’ufficialità di WhatsApp sulla possibilità di trasferire le proprie chat da un iPhone ad uno smartphone Android. Il grosso limite di quest’app di messaggistica era, fino ad ora, l’impossibilità di poter trasferire la cronologia delle chat WhatsApp, inclusi file, video audio, da un iPhone verso uno smartphone Android.

Come funziona il trasferimento di chat WhatsApp da iPhone ad Android

Dunque, non solo novità sul fronte stickers per le chat WhatsApp, come osservato di recente. Chi quindi attuava un passaggio dal mondo iPhone verso un dispositivo Android si ritrovava a perdere tutte le chat WhatsApp. Un problema per coloro che da iOS si muovevano verso Android, ma finalmente questo limite sembra essere stato del tutto superato.

Il tutto potrà avvenire senza rischi per la privacy e con massima sicurezza per il proprio account WhatsApp. Come avverrà questo passaggio? Ciò che l’app di messaggistica più famosa al mondo ha escogitato prevede che il procedimento avvenga sui telefoni degli utenti, senza quindi passare effettivamente da WhatsApp. I due device infatti devono essere collegati tra di loro tramite un cavo USB-C/Lightning.

Quando i due smartphone, quindi parliamo di un iPhone ed un dispositivo Android, saranno connessi tra di loro, ecco che si potrà avviare la procedura di migrazione. Tutto ciò che si trovava sull’account WhatsApp del proprio iPhone, chat, foto, video, audio, ecco che sarà disponibile sul nuovo smartphone Android. Tutti i dati non saranno inviati ai server di WhatsApp, ma passeranno dal cavo e ciò significa che non c’è alcun tipo di rischio che le chat possano essere intercettate o lette da qualcun altro.

Non si tratta di una funzione beta, quindi non c’è il rischio che non possa arrivare mai, ma è bene precisare come al momento possa essere attuata esclusivamente dai dispositivi Samsung. WhatsApp ha deciso di iniziare questa nuova procedura affidandosi a smartphone Samsung che si ritrovano con almeno Android 10. Chi quindi da un iPhone vuole passare ad uno smartphone Samsung non avrà problemi a trasferire i propri dati e le chat WhatsApp. Chiaramente con il passare del tempo saranno introdotti anche tutti gli altri smartphone Android.