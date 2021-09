Ci sono due segnali che abbiamo raccolto nella giornata di ieri, a proposito dell’uscita di iOS 15. Nessuna novità sconvolgente, va premesso, ma dopo le considerazioni fatte martedì, possiamo aggiungere un paio di tasselli che effettivamente ci avvicinano in modo significativo all’aggiornamento stabile di Apple. Cerchiamo di capire insieme come potrebbero andare le cose nei prossimi giorni, fermo restando che in situazioni simili gli imprevisti siano sempre dietro l’angolo per il pubblico.

I segnali che ci avvicinano all’uscita di iOS 15: aggiornamento praticamente pronto

In primo luogo, abbiamo finalmente la conferma ufficiale che l’evento (quest’anno solo in versione streaming) relativo alla presentazione dei nuovi iPhone 13 si avrà effettivamente il 14 settembre. Una semplice informazione, tra l’altro anticipata a più riprese anche sul nostro magazine, che da sola dovrebbe essere più che sufficiente per avere le idee più chiare sull’uscita di iOS 15. Quasi sempre, infatti, appuntamenti del genere sono stati seguiti dalla distribuzione di importanti pacchetti software da parte di Apple.

Allo stato attuale, dunque, lo scenario più probabile ci rimanda alla possibile uscita di iOS 15 subito dopo l’evento di martedì prossimo. Presumibilmente dopo le 21. Ribadisco che da Apple non siano giunti segnali ufficiali ed espliciti in tal senso, ma nel caso in cui la decisione dovesse puntare sulla continuità, sarà il caso di appuntare data ed orario sul calendario. A questo aggiungiamo il fatto che gli sviluppatori abbiano rilasciato la nona beta del prossimo aggiornamento di tvOS, ma non quella del sistema operativo per il mobile.

Un altro segnale che potrebbe evidenziare lo stato avanzato dei lavori con l’aggiornamento in questione. Fermo restando che in una settimana scarsa tutto possa cambiare e che gli imprevisti siano dietro l’angolo, non possiamo fare altro che prendere atto delle ultime novità trapelate sull’uscita di iOS 15. Che ne pensate?