Silvia Toffanin al posto di Barbara d’Urso. Per settimane si è parlato di questo cambiamento nel palinsesto del fine settimana e poco fa è arrivata la conferma ufficiale sui profili social ufficiale della trasmissione. Lo storico contenitore del sabato pomeriggio si sdoppia e per la prima volta andrà in onda alla domenica come appuntamento fisso al posto di Domenica Live.

Sui profili social della trasmissione si legge: “Inizia ufficialmente il nostro countdown 😍 #Verissimo sta tornando! Silvia Toffanin vi aspetta da sabato 18 e domenica 19 settembre su #Canale5″. Da anni Silvia Toffanin porta a casa importanti ascolti con interviste a cuore aperto dei protagonisti che si alternano nel suo studio mettendosi comodi sulla loro poltrona cavalcando le emozioni della loro vita, allegre o tristi che siano.

Ecco l’annuncio social di Verissimo:

Gli ottimi risultati di questi anni hanno portato i vertici Mediaset a pensare a lei per cambiare il volto del pomeriggio della domenica lasciando in panchina Barbara d’Urso e optando per un contenitore diverso alla tv urlata e trash a cui siamo abituati. L’appuntamento è fissato per le 16.00 di sabato 18 settembre su Canale5 e poi domenica 19, molto probabilmente alla stessa ora o poco prima.

Silvia Toffanin è chiamata ad uscire dalla sua ‘zona comfort’ per scendere in trincea con Mara Venier e Francesca Fialdini, rispettivamente al timone di Domenica In e Da noi… A ruota libera. Il tandem di Canale5, invece, vedrà la Toffanin alternarsi ad Anna Tatangelo e alle storie dei “suoi” matrimoni con Scene da Un Matrimonio.

Al momento non si conoscono temi e ospiti del primo fine settimana in compagnia di Silvia Toffanin ma siamo sicuri che questo test sarà importante per la conduttrice che potrà contare sul suo fedele pubblico.