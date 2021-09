É passata più di una settimana da quando il colosso di Seul ha cominciato ad inviare le patch di sicurezza di settembre 2021 per i dispositivi idonei. In genere, bisogna aspettare un po’ di tempo prima che l’azienda riveli cosa esattamente contengono gli aggiornamenti di sicurezza, con tutti i loro dettagli. Come riportato da ‘SamMobile‘, con la maggior parte dei suoi dispositivi chiave che hanno già accolto l’upgrade, la società ha ora rilasciato i dettagli del suo ultimo upgrade di sicurezza.

Come ci si aspetterebbe, il pacchetto risolve diverse dozzine di vulnerabilità, sia del sistema operativo Android che del software proprietario. Google ha corretto 3 vulnerabilità critiche, oltre a dozzine di exploit ad alto e moderato rischio. In questa patch sono incluse anche le correzioni di 23 elementi di vulnerabilità ed esposizioni Samsung. Uno di tali exploit ha consentito un controllo improprio dell’accesso nelle API Bluetooth, consentendo alle app non attendibili di ottenere informazioni Bluetooth (cosa che, come sappiamo, nelle mani dei malitenzionati può diventare davvero pericolosa).

Ci sono alcuni dispositivi che hanno già ricevuto questo upgrade. L’elenco include il Samsung Galaxy S20 FE, il Galaxy Z Flip, il Galaxy S10 Lite, la serie dei Galaxy S20, dei Galaxy S21, il Galaxy Z Flip 3 ed il Galaxy Z Fold 3. Tutti gli altri dispositivi compatibili dovrebbero ricevere presto l’ultima patch di sicurezza. Il colosso di Seul si sta dimostrando molto attento in questo senso, rilasciando gli aggiornamenti di sicurezza in tempi strettissimi: non ci stupirebbe se, in pochi giorni, tutti i dispositivi compatibili ricevessero la patch di settembre 2021, buttandosi così dietro le spalle i vari exploit di cui vi abbiamo parlato sopra. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.