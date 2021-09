Prodigal Son 2 ci sarà? Stasera, mercoledì 8 settembre, andrà in onda l’ultimo episodio della prima stagione della serie tv con Michael Sheen e Tom Payne rispettivamente nei panni di padre e figlio Whitly. Malcolm, ex profiler dell’FBI, è costretto a confrontarsi con il padre che non vede da anni, un serial killer noto come “Il chirurgo”, quando spunta un nuovo criminale psicopatico che utilizza gli stessi metodi di uccisione che in passato avevano caratterizzato gli omicidi di Martin Whitly. Malcom dovrà prendere spunto dai consigli e dalle intuizioni del padre per risolvere crimini orribili e combattere al tempo stesso con i fantasmi del passato che continuano a perseguitarlo.

Nell’episodio di stasera, l’1×20 dal titolo Tale padre, Malcolm continua a scoprire nuovo cose mentre il mistero della ragazza nella scatola arriva al culmine. Nicholas Endicott continuano a mostrare le sue vere intenzioni, e i Whitly devono decidere fino a che punto sono disposti a spingersi per abbatterlo.

Tom Payne (The Walking Dead) interpreta Malcolm Bright, mentre a Michael Sheen (Masters of Sex, Good Omens) spetta il compito di vestire i panni di suo padre Martin Whitly. Nel cast anche Bellamy Young (Scrubs, Dirty, Sexy, Money, Scandal), Lou Diamond Phillips (La Bamba, Young Guns I & II, Longmire). Aurora Perrineau nei panni della detective Dani Powell, Frank Harts è il detective JT Tarmel, e Halston Sage interpreta la sorella minore di Malcolm, la giornalista ambiziosa e perfezionista Ainsley.

Prodigal Son 2 ci sarà: la serie è stata rinnovata per un altro ciclo di episodi, in totale tredici. Non è chiaro se li vedremo subito dalla prossima settimana. Nel cast avremo una new entry: l’attrice Premio Oscar Catherine Zeta-Jones in un ruolo ricorrente che avrà a che fare con il personaggio di Martin Whitly, interpretato da Michael Sheen.

L’appuntamento con Prodigal Son è su Italia1 è nella seconda serata.