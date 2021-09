In molti hanno fatto ricorso all’assistenza DAZN nelle prime due giornate di campionato di serie A a causa dei numerosi problemi con il servizio di streaming che ha vinto i diritti per tutte le partite del Campionato. Tra questi, la maggior parte si è lamentata dell’assenza di un numero (neanche a pagamento) da contattare per ottenere supporto. Di contro, esiste l’assistenza in chat sul sito della piattaforma (ma con segretario virtuale e poi con l’invio di una mail di risposta entro 72 ore ore) e il profilo Twitter @DAZN_HELP_ITA per tentare di aiutare i singoli clienti.

Normale che ci si chieda dunque se esiste un modo per parlare con un operatore nell’ottica di ottenere proprio assistenza DAZN repentina e utile. Sotto questo punto di vista è stata raccolta una novità abbastanza interessante, come visibile nel tweet di fine articolo. Alla specifica richiesta di supporto proprio di un operatore in carne ed ossa, DAZN ha risposto (su Twitter) di poter contattare il profilo Instagram del servizio a questo specifico indirizzo.

Allo scopo di poter ottenere aiuto per qualsivoglia motivo, bisognerà mandare un messaggio privato al profilo sul social network per immagini. Non conosciamo i tempi esatti di risposta del team che risponde a questo canale ma è presumibile che, proprio per essere stato indicata come via di assistenza preferenziale, i clienti dovrebbero poter contare di uno specifico feedback presto.

Naturalmente chi non si è mai iscritto ad Instagram resta fuori da questa tipologia di canale di assistenza DAZN. Magari bisognerà adattarsi e provvedere alla registrazioni al social, almeno nel caso di richieste di aiuto particolare che non hanno trovato ancora la giusta risposta. D’altronde il servizio non sembra per nulla propenso ad attivare altre modalità di contatto come il più tradizionale contact center via telefono.