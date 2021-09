Il nuovo documentario di Justin Bieber è Our World, e l’uscita è imminente. La popstar, reduce dal successo di Justice, sta per sbarcare sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Justin Bieber: Our World arriverà su Amazon Prime Video l’8 ottobre. Il docufilm è stato diretto dal regista Michael D. Ratner – lo stesso di Dancing With The Devil di Demi Lovato – lo stesso che aveva curato la serie pubblicata su YouTube Justin Bieber: Seasons.

Il nuovo documentario di Justin Bieber seguirà il percorso della popstar di Lonely fino al concerto di Capodanno tenuto in diretta streaming sul tetto del Beverly Hilton. Our World mostrerà il backstage del T-Eve ma anche l’esperienza sul palco, oltre a tutti i preparativi per l’evento e ad alcuni momenti della vita privata della popstar nella sua relazione con la moglie Hailey Baldwin.

Justin Bieber è anche il produttore esecutivo di Our World, con la collaborazione di OBB Pictures e Scooter Braun Films. Il regista Michael D. Ratner ha detto:

“Non potrei essere più orgoglioso della lunga partnership con Justin, con la squadra di Scooter Braun Films e dello sforzo collaborativo di tutti per rendere possibile il progetto. Amazon Studios è il partner ideale per condividere su scala globale questo film che emoziona e fa star bene”.

Justin Bieber aggiunge:

“Questa pellicola documenta un momento intenso ed emozionante, in preparazione a un ritorno sulle scene in un momento di grande incertezza. È tutto qui: ritrovarmi nuovamente con il mio team, superare gli ostacoli e mettere in piedi uno show speciale, circondato da amici e familiari”.

IL 2021 di Justin Bieber si rivela particolarmente intenso: dopo la pubblicazione di Justice ha lanciato a sorpresa l’EP Freedom e ad agosto ha battuto il record di artista più ascoltato su Spotify precedentemente detenuto da Ariana Grande.

Una nota dolente ha avuto luogo a luglio, quando la popstar ha dovuto redarguire i fan che assediano costantemente l’esterno della sua abitazione a New York. Nel video immortalato da una fan abbiamo visto Justin Bieber chiedere gentilmente ma con toni perentori a un gruppo di persone di allontanarsi dal suo ingresso, un fenomeno di cui si è parlato spesso.

Recentemente, inoltre, si era vociferato che nell’edizione deluxe di Justice ci sarebbe stato anche un duetto con i BTS. Il nuovo documentario di Justin Bieber è l’ennesimo appuntamento importante che i fan hanno già messo in agenda.