Il countdown è quasi giunto al termine. L’attesissima sfida tra Napoli e Juventus, in programma sabato 11 settembre al Maradona alle ore 18.00, è ormai alle porte. Tanti i dubbi di formazione e gli indisponibili per entrambe le compagini, che dovranno fare a meno di alcune pedine fondamentali. Inoltre, ci sono anche gli impegni con le Nazionali che non hanno per nulla agevolato la situazione, già difficile. Certamente su tutti il dubbio più grande, che sta facendo sperare sia il tecnico Luciano Spalletti che l’intera tifoseria azzurra, è quello legato al portiere David Ospina. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera di ‘Tuttosport’, il club partenopeo, oltre a rinunciare ad Alex Meret (in fase di recupero per le fratture alle vertebre lombari) potrebbe non schierare il colombiano, qualora non riuscisse a rientrare in tempo per il big match.

A quanto pare il Napoli, insieme alla Juventus e ad altri club europei, sta organizzando un volo privato per consentire ad Ospina e Cuadrado di partire da Barranquilla subito dopo la partita contro il Cile ed atterrare all’aeroporto di Capodichino alle ore 15 di venerdì, quindi a 24 ore dalla partita. Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la dirigenza stanno facendo il possibile pur di avere l’estremo difensore a difendere la porta azzurra sabato sera. Il 33enne con il numero 25 dovrà smaltire il fuso orario e la stanchezza, ma pare sia abbastanza abituato a lunghi viaggi internazionali.

La speranza è ovviamente quella di avere Ospina contro la Juventus, così da evitare che scenda in campo il giovane Davide Marfella, apparso ancora poco maturo durante il match amichevole al Maradona contro il Benevento, che ha battuto i padroni di casa per ben 5 reti a 1. Un debutto alquanto horror quello del 21enne di Pozzuoli, cui potrebbe seguire quello ulteriore in Serie A contro una squadra ostica e complicata da superare come quella bianconera.