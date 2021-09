Vi avevamo preannunciato che per il Samsung Galaxy Note 9 quella di agosto 2021 sarebbe potuta essere l’ultima patch con cadenza mensile, ed infatti così sembrerebbe essere. La pagina ‘Work Scope‘ rinvenibile sul sito ufficiale del colosso di Seul parla chiaro: il device non figura più nell’elenco degli smartphone destinati a ricevere gli aggiornamenti mensili per la sicurezza.

Del resto, c’era da aspettarselo: il Samsung Galaxy Note 9 ha fatto il suo corso, e si farà da parte per il nuovo che avanza (nonostante quest’anno, e forse anche i prossimi, non sia stato presentato alcun esponente della serie Note). Lo stesso era accaduto al Samsung Galaxy Note 8 lo scorso anno, e lo stesso accadrà probabilmente al Samsung Galaxy Note 10 nel 2022 di questi tempi. In ogni caso, per il Samsung Galaxy Note 9 non è finita qui, dal momento che il device riceverà aggiornamenti di sicurezza con cadenza trimestrale (4 update l’anno). Non arriverà mai Android 11 a bordo del Samsung Galaxy Note 9: l’ultimo grande salto ha avuto luogo con Android 10, distribuito a febbraio 2020.

I proprietari del dispositivo possono comunque dirsi soddisfatti per il ciclo di vita che è stato riservato allo smartphone (4 aggiornamenti l’anno non sono pochi per un telefono lanciato nel 2018). La serie Note a più di qualcuno mancherà sicuramente: il marchio della gamma non è stato rinnovato dal colosso di Seul, ma non è ancora detta l’ultima parola (tutto potrebbe ancora succedere, bisogna avere fede e continuare a sperare). A voi piacerebbe rivedere in azione il dispositivo più avanti, o pensate di rimpiazzarlo con uno dei pieghevoli che il produttore asiatico ha presentato lo scorso agosto? Fatecelo sapere quanto prima, siamo curiosi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.