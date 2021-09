L’ironia di Malika Ayane sui no-vax è apparsa nelle ultime ore nelle storie pubblicate su Instagram. La cantante ha lanciato un appello per incentivare alla riapertura totale dei concerti, e ne ha approfittato per scoccare un dardo contro coloro che non intendono vaccinarsi contro il Covid-19.

Come tutti ricordiamo, la pandemia del Coronavirus ha messo in ginocchio il settore musicale e di conseguenza il mondo dei lavoratori dello spettacolo, sottraendo così il pubblico e gli stessi artisti al piacere dei concerti dal vivo per via delle restrizioni imposte per il contenimento dei contagi. In questo 2021 la stagione degli spettacoli dal vivo è ripartita, soprattutto grazie all’aumento dei vaccinati e dei benefici dell’immunizzazione.

La lotta contro il Covid-19 non è ancora finita, per questo i governi e gli operatori sanitari rinnovano continuamente gli inviti a vaccinarsi. Tra i tanti artisti che si uniscono al coro – J-Ax e Fedez tra i più incalliti – c’è anche Malika Ayane. La cantante, infatti, ha lanciato un messaggio ai suoi follower condito con della sana ironia, senza cercare alcuna polemica:

“Vaccinatevi, per favore. Concerti in piedi, struscio libero, birrette in mano mentre si balla male”.

I concerti in piedi e il ballo, del resto sono proprio ciò che manca negli eventi dal vivo ai tempi della pandemia: recentemente, ad esempio, durante il concerto di Manu Chao il sindaco di Cerveteri è salito sul palco per riportare ordine tra il pubblico che aveva abbandonato i posti a sedere per ballare sulle note del cantautore.

Dopo l’invito a vaccinarsi, infine, arriva l’ironia di Malika Ayane sui no-vax:

“E vi prometto che se ci mutano il DNA sarà in meglio e saremo tutti più alti e col metabolismo velocissimo”

Palese è il riferimento alla disinformazione sui “vaccini che mutano il DNA”, che la cantante usa per scherzare sugli scettici dell’immunizzazione.