Il trailer di Insiders di Netflix racconta finalmente qualcosa di più di questo esperimento dello streamer, il primo reality prodotto dalla piattaforma in Spagna: a spiegare le regole del gioco è Najwa Nimri, meglio nota come la Zulema di Vis a Vis o la Alicia Sierra de La Casa di Carta, qui nelle vesti di conduttrice.

È lei la protagonista del trailer di Insiders di Netflix, mentre guida gli spettatori tra le regole del programma: un reality piuttosto insolito, visto che i concorrenti saranno coinvolti a loro insaputa. Dodici persone penseranno di essere in lizza per la partecipazione ad un reality show, senza sapere che il processo di selezione è esso stesso il reality show. Di conseguenza, i partecipanti non sanno di essere ripresi e sono completamente inconsapevoli del fatto che sono già protagonisti dello spettacolo ancor prima di completare il presunto processo di casting.

Il trailer di Insiders di Netflix non anticipa la data d’uscita ma racconta con le parole della Nimri lo scopo dello show: “Non prendiamoci in giro: i concorrenti del reality ormai sono perfettamente consapevoli. Volevamo coglierli alla sprovvista e mostrare il loro vero volto. Come puoi immaginare, registrare dodici persone senza che se ne rendano conto è una bella sfida, ma è stato fatto“, spiega l’attrice. Il format prevede una finta selezione di aspiranti volti da reality, così da eliminare completamente la componente di consapevolezza nei partecipanti: “I dodici concorrenti credono di partecipare alla fase finale di un casting per entrare in un reality. Ma ci sono già dentro senza saperlo. Dal primo giorno“.

Ecco il trailer di Insiders di Netflix, che arriverà prossimamente anche in Italia: il banner del programma è infatti già elencato nel catalogo italiano della piattaforma.