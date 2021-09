Il 10 settembre l’ordine dei medici di Palermo deve pronunciarsi e decidere se radiare il Dr. Francesco Oliviero, portavoce nazionale di Mille Medici per la Costituzione e membro di ippocrateorg.org e altri medici che hanno cercato di ristabilire la verità.

All’inizio su di lui pendevano 23 capi d’imputazione, che nel frattempo si sono ridotti a 10… perché su 13 accuse che gli erano state rivolte i fatti hanno dimostrato che aveva ragione lui. Intanto viene subito da pensare che se ritieni un medico “eretico” e nella maggioranza di ciò che gli contesti avevi torto, ti dovresti chiedere: “Ma non è che abbia ragione lui anche nelle restanti 10?!?”

Poi l’altra domanda è: questo medico fa bene il suo lavoro? Cura e guarisce le persone?

Ah, già, ma oggi sembra che guarire in maniera naturale o con farmaci non costosi o “convenzionali” imposti dal regime sia una colpa.

Ho incontrato Francesco Oliviero a Sciacca, nel BeB La Finestra sul Cortile dove alloggiavo.

E adesso giudicatelo voi: è colpevole? Innocente? Andrebbe radiato oppure additato ad esempio?

Riporto alcune frasi illuminanti di questo MEDICO strepitoso.

“Dopo 38 anni di professione e 44 anni di studio della medicina mi sono reso conto che ciò che è importante è la medicina centrata sulla persona.”

“La medicina basata sui protocolli si sta evolvendo verso una medicina trans-umana”

“Ogni persona si ammala per una causa personale. Le linee guida non vanno bene per tutti.”

“Nella medicina accademica si cerca di sopprimere i sintomi, ma quella non è la soluzione perché la soppressione di un sintomo senza risolvere la causa profonda non fa altro che accentuare i problemi che diventano sempre più cronici”.

“La diatriba oggi è tra il rispetto della persona e l’interesse della collettività”

“Un anno e mezzo fa hanno impedito ai medici di andare a casa a visitare un paziente. Questo è un atto anti-umano che rasenta l’aberrazione della medicina. Una persona che sta male ha il diritto di essere visitata da un medico e non gestita al telefono”.

“Il protocollo “tachipirina e vigile attesa”, quando sappiamo che il virus oltre i 38,5 gradi non si replica, significa abbassare la temperatura del corpo e far vivere il virus. Questo è un atto criminale.”

“Le terapie domiciliare funzionano con idrossiclorochina, etc…”

Poi Francesco affronta tutti gli argomenti, come puntura genica, autopsie, etc etc.

Mostra anche un tabulato, contenuto nel libro di Tiziana Alterio “Il dio vaccino”, dove si capisce come tre fondi di investimento controllino tutte le attività, aziende, media… praticamente tutto il mondo. E allora gli chiedo: “Ma davanti a questo potere assoluto non conviene arrendersi?”

Lui risponde, anche alla domanda: perché sta succedendo tutto ciò?

“Questa è una deriva anti costituzionale. Una vera e propria aberrazione. I medici seguono linee guida gestite da organismi sovranazionali.”

“Hanno fatto una legge in cui gli ordini dei medici sono diventati organi sussidiari dello stato. Cioè si debbono attenere ai canali filo governativi. Ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità da chi è gestita?….”

Francesco parla anche di Giuseppe De Donno e degli anticorpi monoclonali.

Oliviero ha pure scritto libri come “Benattia”, “Manuale del ben-essere”, “Acqua e coscienza”, “Il test kinesiologico quantistico TKQ” e altri.

Per seguirlo, il suo sito è https://www.francescooliviero.it

Guarda questa intervista perché la trovo incredibile: è una lectio magistralis di un medico che andrebbe premiato ma a cui vogliono togliere la possibilità di esercitare. Condividi questa intervista, divulgala. È di vitale importanza che l’ordine dei medici venga posto di fronte a una pressione che chiarisca il valore di Oliviero.

