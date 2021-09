Si sono tenuti a Borgomanero i funerali di Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia dei Pooh. Ad annunciare la scomparsa della donna, qualche giorno fa, era stato lo stesso batterista. Paola combatteva contro un cancro al cervello ormai da diversi anni ed è stato proprio questo a portarla via dall’affetto dei suoi cari.

Aveva 51 anni. Oggi i funerali con i Pooh e l’abbraccio dei fan del gruppo.

Dodi Battaglia ha rivolto un pensiero a sua moglie nel corso della cerimonia che si è tenuta in forma ridotta a causa delle normative anti covid-19 e della necessità di osservare il distanziamento sociale. Ne ha parlato come “Un’anima immensa, una persona perbene e una grande madre per nostra figlia Sofia”.

Dodi Battaglia è salito all’altare. Nel parlare al microfono si è interrotto più volte, visibilmente addolorato. Ha trascorso gli ultimi giorni al fianco di sua moglie, mentre combatteva con tutte le sue forze contro un male ormai inguaribile. Paola Toeschi si è spenta.

A celebrare la Messa un amico di famiglia, don Marco Borghi, alla guida dell’oratorio di Borgomanero. La bara è stata accolta da un grande applauso all’esterno della chiesa e la salma di Paola è stata tumulata nel cimitero di Soriso. “Ne ho conosciute di persone nella mia vita, ma Paola era straordinaria e bellissima”, le parole di Dodi Battaglia che aveva sposato Paola nel 2011. La donna combatteva da 11 anni contro il tumore al cervello che le era stato diagnosticato nel 2010.

Con Dodi Battaglia aveva una figlia, Sofia, la quarta per il chitarrista dei Pooh che ha avuto tre mogli. Paola Toeschi era la terza. “È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”, ha scritto Dodi Battaglia sui social il 6 settembre scorso nel comunicare personalmente la dipartita di sua moglie.