La miniserie drammatica Gold Digger debutta in prima visione tv in Italia mercoledì 8 settembre, dalle 21.15 su Sky Serie e in streaming nel catalogo di Now.

Gold Digger è un thriller in sei episodi, creato da Marnie Dickens (Tredici) e con la regia dei primi tre episodi affidata a Vanessa Caswill: a guidare il cast come protagonisti sono Julia Ormond (Le Streghe dell’East End, The Walking Dead: World Beyond) e Ben Barnes (Le Cronache di Narnia, Dorian Gray), interpreti di una scandalosa relazione amorosa che mette in crisi un’intera famiglia.

La trama di Gold Digger prende il via quando l’equilibrio familiare dei Day, una famiglia della Londra benestante, viene messo a dura prova da uno scossone inatteso: Julia Day (Ormond), ricca sessantenne madre di tre figli, si è innamorata di un ragazzo molto più giovane, che ha la metà dei suoi anni. Dopo aver passato tutta la vita ad assecondare i bisogni delle persone attorno a lei – tanto quelli del suo ex marito Ted, quanto quelli dei loro figli Patrick, Della e Leo – Julia intraprende una relazione destinata a dividere la sua famiglia. Il suo nuovo compagno Benjamin (Barnes) è un aitante trentaseienne, che non sarà certo ben accolto dalla famiglia Day. Perfino l’ex suocera di Julia avrà da ridire sulla sua nuova storia, etichettando il fidanzato come un arrampicatore sociale a caccia di soldi. Solo Julia, innamoratissima, è pronta a difendere questa relazione contro tutto e tutti.

Gold Digger è la storia di una donna che ha sacrificato la sua vita personale per decenni e solo nella terza età ricomincia a sentirsi viva, perché capita e amata dal nuovo compagno. Ma i dubbi non mancano: se la sua famiglia ci avesse visto giusto e Benjamin nascondesse qualcosa? E cosa è nascosto, invece, nel passato della famiglia Day?

Ecco le immagini promozionali di Gold Digger, al via l’8 settembre su Sky Investigation, in streaming su NOW e on demand su Sky.