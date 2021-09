Tra le ore 9:30 e 10:00 di questa mattina 8 settembre la disponibilità PS5 su Amazon si è concretizzata, come al solito, con una vendita di soli pochi minuti. Molti potenziali acquirenti saranno rimasti di certo a secco della console e pure oggi si chiedono quale sia l’unico modo per intercettare il dispositivo in questi ultimi giorni di estate come in futuro. Vanno chiarite dunque quali siano le priorità dello store per distribuire le poche scorte a disposizione per cercare di fornire degli utili suggerimenti ai nostri clienti.

Amazon ci ha abituati alle cosiddette flash sale di PlayStation 5 da mesi. Come ben noto, la produzione della console rallentata dalla mancanza di preziose componenti hardware rende la domanda del prodotto sempre inferiore all’offerta in Italia come in tutto il resto del mondo. Dunque, ogni nuova vendita nopn è ciclica ma segue delle tempistiche assolutamente casuali e per questo motivo non è possibile sapere (almeno con un discreto anticipo) quando l’acquisto sarà possibile. Per non perdersi nuove occasioni, l’unico consiglio utile è quello di tenere sempre d’occhio la pagina di vendita della console e magari iscriversi a qualche canale Telegram per gli avvisi tempestivi sulle nuove vendite al via.

Unica chance: Prime

Nel caso di nuove e prossime disponibilità PS5 su Amazon sarà il caso di rassegnarsi ad una verità data ormai per assodata: in tutte le ultime vendite della console sul noto store, nella scheda prodotto al momento dell’acquisto è stata comunicata la priorità della vendita a favore degli utenti Prime. Insomma, nei pochi minuti a disposizione, chi possiede l’abbonamento Prime sa di aver diritto ad un’unità di prodotto prima di un potenziale acquirente senza questo plus. Inutile sperare dunque di procedere l’ordine senza adesione al servizio di spedizione gratuita in 1 giorno lavorativo. Senza dubbio, questo tipo di facilitazione resterà tale ancora per molto tempo, almeno fino a quando le scorte resteranno limitate: meglio prenderne atto e muoversi di conseguenza.