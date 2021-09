Non sono buone notizie quelle che arrivano a TIM e agli utenti che hanno scelto questa rete mobile negli ultimi anni, in relazione ad un sorpasso da parte di Iliad che sorprende non poco oggi 8 settembre. Nonostante alcune difficoltà riscontrate con l’operatore francese per il cambio offerta, come riportato nei giorni scorsi sul nostro magazine, ci sono dei valori che vanno presi in esame per orientare al meglio le decisioni degli utenti. Vediamo come stanno le cose qui in Italia, in termini di qualità della rete mobile.

Brutte notizie per TIM sulla qualità della rete mobile

Tutto nasce da una recente indagine condotta da Altroconsumo, che come accennato ha investito la qualità della rete mobile in Italia. La questione gravita attorno alla domanda: “Qual è il miglior operatore sul territorio italiano per qualità della rete“. Il risultato finale, che come potremo notare è particolarmente interessante soprattutto per TIM e Iliad, anche se per ragioni differenti, è figlio di una lunga serie di misurazioni che sono state raccolte attraverso l’app CheBanda.

Lo studio parte da luglio 2020 e si ferma alla prima metà di questo 2021, tenendo a mente che l’app CheBanda sia stata utilizzata da circa 20.000 utenti in tutta Italia. In totale, secondo quanto appreso in queste ore, sono stati condotti circa 85.000 test. Ebbene, alle spalle di Vodafone e Wind troviamo Iliad a 20.500 punti, mentre TIM risulta attardata a 18.700. Valori significativi che non denotano solo un sorpasso non preventivabile un anno fa, ma anche che il gap sia superiore alle aspettative.

Staremo a vedere se con l’arrivo del 5G ci sarà o meno un’inversione del trend. La situazione è molto complicata per TIM e a questo punto tutti gli addetti ai lavori si aspettano un segnale per rispondere non solo a Iliad, ma anche agli altri operatori.