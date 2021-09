Il pensiero di Emis Killa sulla figlia, Perla Blu, è quello di un padre apprensivo. Il rapper è stato intervistato da Veronica Gentili per il format Buoni O Cattivi di Italia 1 e ha raccontato la sua vita alla ricerca del successo, dalle periferie ai palazzetti pieni di fan.

I malandrini

Dai suoi ricordi sono emerse quelle volte in cui da Vimercate prendeva l’autobus per Milano per rincorrere i suoi sogni, che oggi si sono realizzati alla grande. La differenza tra lui e altri ragazzi di strada, tuttavia, è stata quella di fermarsi prima di sconfinare nell’illegalità estrema. Alle telecamere di Buoni O Cattivi Emis Killa presenta il mondo dei malandrini, furfantelli che non hanno alcuna attinenza con il mondo della musica e che si fanno riconoscere per le loro giornate trascorse tra espedienti illegali e che spesso, inevitabilmente, finiscono nei guai con la giustizia.

“Sono stato un malandrino come si può essere a quell’età, ma non ho mai avuto grossi guai con la legge”, dice Emis Killa tra un aneddoto e l’altro. Se prima faceva il writer, oggi non ritiene giusto imbrattare il muro di qualcuno: “Perché devo rompere i co***oni?”.

La politica e la figlia

L’intervista si sposta poi sulla politica, con Emis Killa che si definisce apolitico ma sostiene che il mondo del rap sia prevalentemente di sinistra, ma non tutti i rapper sono uguali. Ci sono anche rapper di destra i quali, però, vengono attaccati duramente: “Il mio è un ambiente molto di sinistra, quindi non c’è alcun problema per esempio a sputare sulla destra, ma se lo fai sulla sinistra ti danno contro”.

Infine, e con sorpresa, viene fuori il lato tenero di Emiliano: Perla Blu. Il pensiero di Emis Killa sulla figlia si identifica nella sua più grande paura: “Ho paura di sopravvivere a mia figlia”, e aggiunge: