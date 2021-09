Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo disco di inediti da solista di Eddie Vedder ed è disponibile da oggi. Long Way di Eddie Vedder anticipa i prossimi progetti discografici dell’artista e il prossimo album intitolato Earthling.

Il rilascio del brano è avvenuto oggi e apre la strada al nuovo disco di Vedder per la realizzazione del quale ha lavorato per la prima volta con il produttore e musicista Andrew Wyatt. Una prima anticipazione dal lavoro è Long Way, disponibile da oggi in tutte le piattaforme digitali, registrata a Los Angeles qualche mese fa.

I musicisti al fianco di Eddie Vedder in questo nuovi capitolo discografico sono Andrew Wyatt al basso e alle chitarre, Chad Smith alla batteria, Josh Klinghoffer alle chitarre e Benmont Tench alle tastiere. Nel singolo c’è anche la figlia di Vedder, Harper: si è occupata della registrazione dei cori.

Long Way di Eddie Vedder arriva a sorpresa dopo la pubblicazione della colonna sonora di Flag Day. Al singolo hanno collaborato due componenti dei Red Hot Chili Peppers, Chad Smith e Josh Klinghoffer e alla produzione c’è Wyatt, noto per aver lavorato con artisti internazionali molto apprezzati del calibro di Liam Gallagher, Mike Ronson, Miley Cyrus, solo per citarne alcuni.

Long Way anticipa il rilascio del disco Earthling la cui data di uscita non è ancora stata comunicata ma sembrerebbe arrivare entro la fine dell’anno in corso. Il prossimo inedito ad essere svelato sarà invece un brano dal titolo The Haves, che sarà nella B Side della versione vinile di Long Way, disponibile in edizione limitata.