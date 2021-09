Vasco Rossi festeggia la moglie Laura che oggi compie gli anni. In un post sui social, il Blasco condivide gli auguri per il compleanno della donna che ha al suo fianco e uno scatto che li ritrae insieme. Sulle storie su Instagram poi, racconta l’inizio del loro amore.

Si sono conosciuti per caso, Vasco e Laura, una sera a Riccione: tra loro è stato colpo di fulmine. Vasco la ricorda con le gambe lunghissime, con una minigonna vertiginosa e i boccoli biondi e di lei ricorda: “Aveva queste gambe lunghissime, questa minigonna cortissima, questi occhi verdi, questi boccoli biondi e io ho deciso che mi sarei innamorato”.

Per Vasco Rossi è stato amore e prima vista ma il matrimonio si è fatto attendere molti anni. I due si sono infatti sposati solo il 7 luglio 2012 a Zocca, la città Natale di Vasco Rossi. Convivevano da 25 anni quando hanno coronato il loro sogno d’amore con un “sì” ufficiale.

Laura Schmidt è il nome della persona che ha rapito il cuore di Vasco. Di suo marito ama il fatto che non ha paura di mostrare le proprie debolezze, una vera rarità negli uomini. Questa sensibilità spiccata è tra le cose che ha fatto breccia nel cuore di Laura alla quale il Blasco augura di trascorrere un sereno compleanno attraverso un post pubblicato sui social oggi.

Ma non solo vita privata: per il Blasco è all’orizzonte un nuovo singolo inedito, anticipazione de prossimo disco. A proposito del brano, sappiamo che Vasco Rossi ha già provveduto alla realizzazione del videoclip ufficiale, per la regia di Pepsy Romanoff. La clip è stata registrata in Puglia e vi ha preso parte l’attrice Alice Pagani.

Si attendono comunicazione a proposito del rilascio del nuovo pezzo.