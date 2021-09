Alcune coppie di Grey’s Anatomy 18 potrebbero vivere delle situazioni inedite per la serie. E per inedite si intende che non affronteranno grossi traumi, tradimenti, ripicche, problemi di salute e tutto quanto visto finora nelle relazioni tra medici del Grey Sloan Memorial Hospital. Incredibile a dirsi, ma almeno alcuni dei protagonisti della serie potrebbero affrontare la nuova stagione con una maggiore serenità sentimentale.

Almeno due coppie di Grey’s Anatomy 18 avranno dei momenti molto felici negli episodi al via il 30 settembre su ABC, negli Stati Uniti. Si tratta dei neosposi Maggie e Winston e dei futuri sposi Owen e Teddy: i primi sono convolati a nozze nel finale della stagione 17, stesso episodio durante il quale i secondi si sono fidanzati per la seconda volta dopo il matrimonio saltato a causa dei tradimenti della Altman (qui la nostra recensione).

Queste due coppie di Grey’s Anatomy 18, secondo la produttrice esecutiva Meg Marinis, partiranno da una condizione di grande felicità nella nuova stagione. Parlando a TvLine, la scrittrice ha assicurato che Maggie e Winston “ritorneranno dalla loro luna di miele molto innamorati e felici di stare insieme e lavorare insieme“, con episodi che sicuramente “celebreranno la coppia” intenta a “scoprire le piccole cose, abitudini di vita, tutte le cose divertenti” dei primi anni di una relazione.

Tra le coppie di Grey’s Anatomy 18 anche Teddy e Owen “inizieranno la stagione più forti che mai“, perché “sono entrambi cresciuti molto” dopo che tutti e due hanno “lottato con una sindrome da stress post traumatico – in modi diversi“. Ora sono abbastanza maturi da affrontare “ancora delle sfide come coppia“, ma finalmente “felici dopo aver fatto molta strada nella scorsa stagione“. E d’altronde le prime foto trapelate dal set lasciano pensare che Owen e Teddy si sposeranno in uno dei primissimi episodi della stagione 18.

Le coppie di Grey’s Anatomy 18 non sono però tutte nel loro momento migliore: Amelia e Link stanno vivendo la loro prima vera crisi dopo che lei ha rifiutato la proposta di matrimonio del collega. Sarà questo uno dei motivi per cui tornerà a Seattle la sua grande amica Addison Montgomery?