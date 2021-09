Ecco arrivare in Italia il Realme GT Master Edition, un particolare dispositivo con design curato dal noto Naoto Fukasawa. Il dispositivo include uno schermo Super AMOLED da 6.43 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, ed è spinto dal processore Snapdragon 778 5G, con 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna.

Il Realme GT Master Edition presenta una batteria da 4500mAh, con supporto alla ricarica SuperDat a 65W. Il comparto fotografico posteriore dispone di un sensore principale da 64MP, uno ultra-grandangolare da 8MP ed una macro da 2MP. Sul fronte il telefono vanta una fotocamera punch-hole (sensore Sony da 32MP). Come potete vedere, quanto a fotocamera, il device è molto ben piazzato, pur non trattandosi di un top di gamma in piena regola. Il Realme GT Master Edition sarà in promozione nei giorni 6, 7, 15, 16 e 17 settembre nel modello con 6GB di RAM e 128GB di storage, al prezzo di 299 euro in luogo di 349 euro, ed al prezzo di 399 euro per quanto riguarda il modello con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (solo nelle giornate sopra indicate, badate bene).

Un gran bel vedere di certo il Realme GT Master Edition, che si contraddistingue dalla massa per il design industriale che gli ha saputo donare Naoto Fukusawa (non si può dire di aver già visto altrove un dispositivo del genere, ve lo possiamo garantire). Nel caso in cui vi occorra un telefono diverso da tutti quanti gli altri, probabilmente l’avete trovato nel nuovo Realme GT Master Edition (vi raccomandiamo di scegliere uno dei giorni sopra citati per un eventuale acquisto, onde evitare di pagarlo a prezzo pieno in altre occasioni). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.