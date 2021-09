C’è chiaramente un problema se qualcuno crede alla storia secondo cui sarebbe sparito il poliziotto con il “Gratta e Vinci”. Tutto nasce dalla storia che anche noi vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, con un tabaccaio di Napoli accusato da una donna di averle sottratto il biglietto vincente in seguito al controllo di rito dopo l’estrazione fortunata. Una cifra vicina ai 500.000 euro che, secondo l’anziana, avrebbe indotto l’uomo a darsela a gambe. Quest’ultimo, invece, afferma che il biglietto fosse suo.

La bufala secondo cui sarebbe sparito il poliziotto con il ‘Gratta e Vinci’

Ebbene, dopo il ritrovamento dell’uomo a Roma, ha preso piede una vera e propria bufala virale. Un sito satirico, infatti, ha “pensato bene” di pubblicare un articolo secondo cui sarebbe sparito il poliziotto con il ‘Gratta e Vinci’. Una reazione a catena, con la quale il biglietto vincente ora si troverebbe tra le mani dell’Agente che è riuscito a rintracciare insieme ai colleghi questa persona. Uno scenario comico, dunque, così incredibile da essere non a caso riconducibile ad una fake news.

Il punto è che questa versione dei fatti nasce da un sito satirico, evidentemente poco conosciuto. Non è un caso che siano scattate immediatamente le ricondivisioni da parte di coloro che ci hanno creduto. In queste ore, siti come Giornalettismo e Bufale hanno già smentito la vicenda, motivo per cui affermare che sia sparito il poliziotto con il biglietto vincente del “Gratta e Vinci” vuol dire solo alimentare una storia inventata. O, se vogliamo, una battuta diventata fonte di uno scherzo.

A rendere più verosimile la storia secondo cui sarebbe sparito il poliziotto con il ‘Gratta e Vinci’, poi, c’è la grafica social che dà una strana sensazione al pubblico. In particolare, sembrerebbe che l’articolo sia stato pubblicato da ANSA, ma non è così.