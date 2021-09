Sono pronte le prime riflessioni sul Samsung Galaxy S22 che verrà ad inizio del prossimo anno e cresce la speranza che il top di gamma introduca con se un accessorio molto amato e atteso. Stiamo parlando della S Pen di serie, non solo dunque del pennino come accessorio da integrare in qualche cover ad hoc.

Inutile negare che tanti clienti Samsung sono orfani della serie Note non presentata nell’evento Unpacked del mese di agosto. Si tratta, molto spesso, di professionisti che utilizzano il loro smartphone anche per lavoro e che trovano nel noto pennino un valido aiuto per funzionalità specifiche. In mancanza del loro phablet preferito, il produttore ha lanciato già il Samsung Galaxy S21 Ultra e anche il suo dispositivo pieghevole Fold 3 supportati dall’accessorio. Quest’ultimo è stato tuttavia previsto come optional da conservare una cover appositamente disegnata.

Una fonte accreditata come SamMobile ora ipotizza il grande salto per la serie Samsung Galaxy S22. La S Pen potrebbe essere integrata in uno specifico modello del top di gamma, magari quello premium, alla stessa stregua di quanto accadeva nei Note, dunque con alloggiamento specifico. La scelta potrebbe influire in parte sull’amperaggio della batteria del dispositivo, sacrificando all’incirca 100 mAh, ma il lancio di un dispositivo così accessoriato strizzerebbe davvero l’occhio ai tanti delusi dalla mancata presentazione dei nuovi phablet per quest’anno.

Un Samsung Galaxy S22 così progettato potrebbe fare la differenza con il passato e spingere nuovi acquirenti all’acquisto? Certamente la scelta incontrerebbe tanti consensi ma a patto che il surplus non incida troppo sul costo finale dell’ammiraglia così equipaggiata. I potenziali clienti di certo potrebbero tollerare un prezzo maggiorato per il nuovo dispositivo ma per una cifra non di certo esorbitante. Nel corso del tempo che ci separa dal lancio della nuova serie (probabilmente a gennaio 2022), avremo o meno qualche conferma o meno di questa strategia.