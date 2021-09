Samsung non ha presentato un nuovo smartphone della serie Galaxy Note quest’anno, affermando che potrebbe arrivare l’anno prossimo. Ma per quanto riguarda il piano a lungo termine dell’ammiraglia? La società potrebbe non avere interesse ad aggiornarla. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul avrebbe rinnovato i marchi Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S e Galaxy Z, ma non il marchio Galaxy Note, che manca dall’elenco. Non possiamo comunque dire con certezza che questo significhi che la gamma venga definitivamente abbandonata a lungo termine, anche se costituisce un indizio a favore di questa tesi.

La società potrebbe non lanciare alcun dispositivo Galaxy Note in futuro (non ci riferiamo a quello che potrebbe ancora arrivare l’anno prossimo, magari per chiudere la serie in bellezza), sostituendo la serie con la gamma dei Galaxy Fold. Il colosso di Seul, in effetti, ha portato la compatibilità con la SPen sul Samsung Galaxy S21 Ultra all’inizio di quest’anno e sul Samsung Galaxy Z Fold 3 il mese scorso.

La maggior parte degli affezionati alla gamma del Galaxy Note non sono rimasti convinti dell’espediente in quanto questi dispositivi non posseggono uno slot SPen dedicato (questo signigica che è possibile utilizzare la penna capacitiva sul display degli smartphone abilitati, che però non includono uno specifico alloggio per poterla riporre dopo il suo impiego, cosa che per alcuni può risultare abbastanza scomoda). Tuttavia, sembra che il produttore asiatico possa non lanciarne nel prossimo periodo, dando seguito alle sue intenzioni a dispetto del disappunto di alcuni dei suoi clienti (quelli che in passato hanno acquistato un esponente della serie Galaxy Note con grande soddisfazione, e che probabilmente non potranno rifarlo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.