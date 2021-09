Giornata favorevole per chi ha intenzione di acquistare un iPhone 11 ad un prezzo molto interessante, infatti su Amazon tale device è acquistabile ad una cifra molto più bassa rispetto al passato. Si tratta più nel dettaglio del modello nero da 128GB di memoria interna, un dispositivo ancora piuttosto ricercato sul mercato e con uno sconto da non sottovalutare.

Gli ultimi riscontri sull’iPhone 11 da 128 GB su Amazon

Torniamo a parlare del device, dunque, ad alcune settimane di distanza dal nostro ultimo articolo a tema. A pochi giorni ormai dall’imminente presentazione della famiglia di iPhone 13, ecco che i prezzi dei modelli precedenti iniziano ad essere molto più conveniente e su Amazon ritroviamo sicuramente le offerte migliori e più sicure. Non è un prodotto di recentissima realizzazione, questo iPhone 11 è vecchio già di due anni, ma sicuramente può far affidamento ancora su un comparto tecnico di qualità.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - nero Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Prima però di evidenziare alcune delle specifiche tecniche di rilievo di tale smartphone targato Apple, è bene soffermarci sull’offerta odierna proposta da Amazon per la variante nera da 128GB di memoria interna. Qui notiamo subito un 10% di sconto rispetto al prezzo precedente, arrivando ad un risparmio di 80 euro con costo finale di 689 euro. Una cifra sicuramente molto più allettante rispetto a qualche settimana fa, certo non parliamo di spicci, ma per qualcuno può essere molto interessante acquistare questo iPhone 11 al prezzo sopra indicato.

Ricordiamo come sia un prodotto appartenente al servizio Amazon Prime, ciò significa non solo che non ci sono spese di spedizione, ma questo dispositivo può arrivare nelle vostre case nel giro di meno 24 ore. Un’offerta senza dubbio allettante per un dispositivo che si ritrova con specifiche tecniche ancora molto attuali. Spazio infatti ad un display Liquid Retina da 6,1 pollici, con un ottimo comparto fotografico.

Questo, grazie alla presenza di un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Infine spazio anche al Face ID per l’autenticazione sicura. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di quest’offerta per iPhone 11.