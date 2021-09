Prima che se ne occupi il revival di Sex and The City, ci prova On The Verge – Al Limite a raccontare le sfide delle donne di mezza età: la dramedy ambientata a Los Angeles è una coproduzione tra Netflix e l’emittente Canal Plus, disponibile dal 7 settembre sulla piattaforma in tutto il mondo (tranne che in Francia in cui l’esclusiva è appunto della paytv francese).

On The Verge – Al Limite racconta le vicende di quattro amiche tra i 40 e i 50 anni – interpretate da Julie Delpy, Elisabeth Shue, Sarah Jones e Alexia Landeau – che hanno scelto di vivere la mezza età non come un momento di lutto rispetto alla loro giovinezza, ma come un’opportunità per reinventarsi, con la speranza di vivere finalmente secondo i propri valori e convinzioni. Molto diverse tra loro per storie personali ed estrazione sociale – una chef di successo, una madre single di tre figli, un’ereditiera che si diletta come stilista e una casalinga in cerca di lavoro – si ritroveranno ad affrontare amori, sfide professionali, paure e incertezze sul futuro in una Los Angeles che sta per conoscere la pandemia da Covid-19.

On The Verge – Al Limite è creato e scritto da due delle sue interpreti, la regista e autrice Julie Delpy e Alexia Landeau: il format da 12 episodi della durata di mezz’ora si adatta bene ad un racconto corale che mescola commedia e dramma, con un cast principale tutto al femminile e personaggi nelle cui storie non mancano spunti di riflessione su temi molto attuali. La serie è stata girata durante la pandemia e ha impiegato un budget di 2 milioni di dollari in protocolli anti-Covid per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori impiegati nella produzione. Julie Delpy è autrice e regista di 5 episodi, oltre ad interpretare il ruolo della cuoca francese Justine, qui alla sua prima esperienza con la serialità televisiva.

Non è ancora chiaro se On The Verge – Al Limite avrà una seconda stagione o resterà una miniserie, ma come al solito tutto dipenderà dall’accoglienza che il pubblico di Netflix e Canal Plus riserverà a questo primo lotto di episodi.