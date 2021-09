Dure parole quelle di Sangiovanni su Giulia Stabile e il loro rapporto. Il cantante è esausto e non ne può più del gossip continuo. Sangiovanni e Giulia Stabile sono una coppia ma non sono solo questo: lui è un cantante, lei una ballerina; lui si è classificato al secondo posto ad Amici di Maria De Filippi, lei ha vinto la stessa edizione.

Si sono conosciuti nel programma Mediaset e hanno iniziato a vivere una relazione sentimentale. Sono stati loro stessi poi a raccontarsi a Verissimo e a farsi ospitare insieme nel salotto di Silvia Toffanin ma ora non ne possono più. Chiedono il rispetto della privacy e la libertà di vivere il loro amore in pace, senza che questo influisca sulle rispettive carriere.

“Non ci saremmo aspettati tutto quello che poi è venuto dopo. Abbiamo vissuto insieme perché io facevo del bene a lei e lei faceva del bene a me, ma lei è una ballerina e Sangiovanni è un cantante”, le parole di Sangiovanni su Giulia nell’invitare tutti a con considerarli semplicemente una coppia da gossip ma artisti.

“Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni”, ha proseguito. O almeno non solo questo. No, i due non si sono lasciati. Le parole di Sangiovanni sui Giulia Stabile sono provocatorie e vogliono sollecitare una riflessione: stop gossip sulla coppia, che si parli di arte.

“Prima di tutto siamo due artisti“, ha sottolineato. “Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv, ma siamo due ragazzi normali”, ha aggiunto, chiedendo che venga rispettata la sua privacy e quella di Giulia.

Ma non solo. Sangiovanni ha spiegato anche di non sentire che è riuscito ad avere successo perché il successo è ben altro. Ha però chiesto fermamente di non attribuirlo in ogni caso alla sua relazione con Giulia Stabile. Nei suoi brani, Sangiovanni mette la sua vita. Giulia non c’entra con la notorietà dei suoi brani.