Le anticipazioni di The Undoing Le Verità non Dette fanno tremare i telespettatori di TV8 ma anche forse i vertici della rete. Sono ore cruciali queste che antecedono la messa in onda della serie e tutto perché in molti si aspettano delle possibili censure a cominciare dal nudo di Matilda de Angelis e dal suo bacio con Nicole Kidman. Sarà così? Siamo sicuri di no e questo lascia pensare ad una serie di commenti e di recensioni subito dopo la messa in onda, quale sarà la reazione del pubblico generalista ad una mini serie sconvolgente e ricca di colpi di scena?

Gli esperti del settore si aspettano ascolti ottimi soprattutto perché la concorrenza è quasi nulla e il cast della serie è di tutto rispetto. Al fianco delle già citate Matilda de Angelis e Nicole Kidman ci sarà anche Hugh Grant, protagonista maschile e figura controversa di questa prima e unica stagione. Le anticipazioni di The Undoing Le Verità non Dette fanno il resto.

Ad andare in onda oggi, 7 settembre, su TV8, saranno i primi due episodi (i restanti si divideranno tra il 14 e il 21 settembre) in cui conosceremo la famiglia Fraser composta da Grace (Nicole Kidman), affermata psicoterapeuta, e Jonathan Fraser (Hugh Grant) stimato oncologo pediatrico. I due sono felicemente sposati si dividono tra il lavoro e la famiglia che hanno creato insieme al loro figlio dodicenne Henry, ma tutto cambia quando Elena (Matilda de Angelis) viene trovata morta.

Ecco il promo di The Undoing:

La Alves è la madre di un compagno di scuola di Henry e qualcuno l’ha brutalmente uccisa nel suo studio. Ma perché l’efferato omicidio dovrebbe riguardare i Fraser? I possibili legami tra i due con la donna e il fatto che Jonathan sparisca improvvisamente proprio in concomitanza con il delitto, inchiodano quest’ultimo, ma cosa c’è che non sappiamo e che la stessa Grace non sospettava nemmeno?

Sarà questo il mistero al centro di The Undoing Le Verità non Dette che prenderà il via oggi contrapponendo subito la perfetta vita dei Fraser e quelli che sono i segreti che Jonathan nascondeva. La serie diretta da Susanne Bier è tratta dal romanzo Una Famiglia Felice di Jean Hanff Korelitz edito in Italia nel 2016. Negli Usa la mini serie è andata in onda nell’ottobre dello scorso anno e all’inizio di questo è stata resa disponibile su Sky Box Sets e in streaming su Now e Sky Atlantic.