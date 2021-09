Jared Padalecki è pronto a salutare il suo storico personaggio di Supernatural (il 10 andrà in onda il finale di serie su Rai4 al pomeriggio) e sbarca su Italia1 per il primo passaggio in chiaro di Walker. La serie è il reboot originale di Walker Texas Ranger, in onda dal 1993 al 2001, con protagonista Chuck Norris ed è proprio l’ex Winchester a vestire i panni di Cordell Walker, un padre vedovo che fa ritorno ad Austin dopo due anni in missione sotto copertura.

Il genere poliziesco e il dramma familiare si uniranno insieme in questo reboot visto che Walker non solo affronterà una serie di casi ma anche il muso duro che i figli hanno deciso di mettere in pratica con lui. Adesso Walker ha voglia di ricreare un rapporto con loro ma dopo un lungo periodo di assenza sembra proprio che ci vorrà del tempo prima di trovare un terreno comune.

Dall’altro lato ci sarà ad attenderlo la sua nuova partner, Micki, e un mistero da risolvere ovvero il fatto che forse la morte della moglie non è proprio come tutti la raccontano.

Ecco il trailer della serie:

Jared Padalecki e Walker terranno compagnia al pubblico di Italia1 a partire dal 12 settembre alla domenica pomeriggio alle 16.20 con un doppio episodio. Già domani conosceremo la vita di Walker e anche tutti i personaggi che gli ruotano intorno a cominciare dalla bella Micki, interpretata da Lindsey Morgan (di The 100) e finendo a Liam Walker interpretato da Keegan Allen, uno dei protagonisti della serie cult Pretty Little Liars.

La prima stagione della serie è composta da 18 episodi e negli Usa ha già conquistato una grossa fetta di pubblico tanto da ottenere una seconda stagione, quale sarà la reazione dei telespettatori italiani? Lo scopriremo a partire da domenica quando andrà in onda subito dopo la seconda stagione di Lucifer e le repliche di Will & Grace.