Gloria 2 ci sarà oppure no? Il momento della verità è arrivato visto che siamo a poche ore dalla messa in onda del finale della prima stagione previsto per oggi, 7 settembre, su Canale5. La risposta questa volta è più complicata del solito visto che, nonostante i buoni ascolti, sembra proprio che la serie con Cecile Bois sia ferma al palo in Patria.

Alla domanda “Gloria 2 ci sarà?” al momento possiamo rispondere con un “forse no”. I primi episodi della serie sono andati in onda a marzo scorso su TF1 e gli ascolti sono stati sempre molto buoni ma, nonostante questo, non c’è stato ancora l’annuncio ufficiale di un rinnovo. La stessa star di Candice Renoir ha frenato un po’ sul possibile ritorno nei panni di Gloria, e allora come andrà a finire adesso il dramma della sua vita e il caso della sparizione del marito David?

La Bois ha spiegato sin da subito che ci sono forti dubbi su un rinnovo proprio per via della stessa casa di produzione che sembra poco propensa nell’andare avanti in questa direzione. “Non ci penso ci sarà una seconda stagione”, ha detto, “Se si fosse deciso di fare una seconda stagione, l’avrei fatta”. Al momento l’attrice è tornata sul set di Candire Renoir, di cui è stata ordinata una decima stagione mentre i fan di Gloria sono destinati a rimanere a bocca asciutta.

Il finale della prima stagione andrà in onda oggi, 7 settembre, dalle 21.30 circa con ben due episodi in cui la donna scoprirà che il marito aveva affidato alla figlia una lettera spiegando cosa fare se fosse sparito. Le cose quindi si fanno via via più chiare fino a quando, Gloria, aiutata da Denis, riesce a liberare Alice e restituirà il denaro a Gaelle Brak.

ATTENZIONE SPOILER!

Rientrando, troverà Stan Baldini ad aspettarla davanti a casa. Fra i due è nato un sentimento ma per Gloria la sorpresa più grande è dietro l’angolo: David è tornato, si dichiara colpevole e deciso ad affrontare le conseguenze delle sue malefatte. Gloria capisce di non amarlo più e lo lascerà ma lui andrà in carcere, e probabilmente, toccherà proprio a Gloria difenderlo in tribunale.