Fa scuola il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3 al predecessore Samsung Galaxy Z Fold 2 grazie all’aggiornamento alla One UI 3.1.1 ed alla patch di sicurezza di agosto 2021. La passata generazione del pieghevole del colosso di Seul sta ricevendo l’upgrade, dal peso di 1270,2MB e con alcune delle più interessanti novità del Samsung Galaxy Z Fold 3. Questo significa che sarà consentito al Samsung Galaxy Z Fold 2 la sincronizzazione della schermata dello schermo interno e quella del display esterno, il fissaggio delle app preferite sulla barra laterale e fruire della versione tablet di tante applicazioni di sistema e del menù Impostazioni.

Il menù Labs pare essere stato integrato nella voce ‘Funzioni Avanzate‘ delle Impostazioni, da cui si può procedere alla gestione di alcune opzioni facenti capo alla modalità Flex ed al layout delle applicazioni. Si potranno reperire anche novità relative al multitasking avanzato con alcune app proprietarie, che adesso supportano la funzione drag & drop di alcuni contenuti per lanciare una nuova finestra della medesima applicazione. Migliora anche la fotocamera, che ha ottenuto l’opzione ‘Capture View‘ per la visualizzazione di fino a 3 foto o video sul display nello stesso momento.

Il Samsung Galaxy Z Fold 2 può beneficiare di un gran aggiornamento con la One UI 3.1.1, avvicinandosi così di molto al più recente Samsung Galaxy Z Fold 3 (se non avete l’esigenza di utilizzare la SPen, l’esperienza di utilizzo tra l’uno e l’altro può dirsi praticamente uniformata). Facciamo presente che anche il primo Samsung Galaxy Fold ha ricevuto l’upgrade comprensivo della nuova interfaccia utente e della patch di sicurezza (peraltro di settembre), accogliendo le principali novità del Samsung Galaxy Z Fold 3 (in questo modo i tre pieghevoli del produttore asiatico sembrano somigliarsi molto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.