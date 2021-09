Arriveranno con ogni probabilità in giornata alcune novità importanti sull’aggiornamento di Apple in uscita durante il mese di settembre, considerando il fatto che l’uscita di iOS 15 pare sia ormai questione imminente. Tutto nasce dalle considerazioni fatte in giornata a proposito del tanto atteso iPhone 13. La mela morsicata è solita annunciare i propri eventi con una settimana di anticipo e, nel caso in cui l’appuntamento dovesse essere realmente in programma il 14 settembre, allora il colosso americano potrebbe muoversi ad ore.

Perché oggi potrebbero arrivare spunti sull’uscita di iOS 15?

Nello specifico, allo stato attuale ci sono tutti i presupposti per parlare di un possibile appuntamento importante questo martedì, per tutti coloro che aspettano l’uscita di iOS 15. Qualora in giornata dovessero arrivare effettivamente notizie sul fatto che la presentazione dei nuovi iPhone 13 si avrà tra una settimana esatta, allora il calendario sarà molto più chiaro anche per l’aggiornamento software più atteso di questo 2021 dal mondo Apple. Considerando anche il suo storico.

In particolare, il rilascio del pacchetto software solitamente avviene a margine dell’evento Apple, quindi la prima apparizione della versione definitiva dell’aggiornamento potrebbe esserci tra sette giorni esatti. Ribadisco che siamo ancora nel campo delle ipotesi e che qualcosa in più si saprà in giornata, fermo restando che l’uscita di iOS 15 sia legata a molteplici fattori che rendono tutto più complicato. Almeno dal punto di vista delle previsioni e delle letture.

Dunque, occhi aperti nelle prossime ore, in attesa di un eventuale segnale utile per avere qualche certezza in più sull’uscita di iOS 13. Solo così, infatti, avremo tra le mani elementi più concreti in grado di rendere chiare le scelte di Apple. Anche dal punto di vista del marketing. Che idea vi siete fatti in merito? Fateci sapere con un commento a fine articolo sull’uscita di iOS 15.