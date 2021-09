Il nuovo album di Gaia ha un nome e una data d’uscita. La cantautrice di Guastalla ed ex stella di Amici Di Maria De Filippi è pronta a rilanciarsi con nuova musica.

Il nuovo album di Gaia

Il nuovo album di Gaia si chiamerà Alma e uscirà il 29 ottobre. La cantante di Chega lo ha annunciato sui social mostrando un brevissimo teaser e un’immagine che potrebbe essere l’artwork del secondo disco in studio. La scritta “Alma” compare tatuata sulla sua schiena, e l’artista accompagna l’annuncio con una frase: “Se è sulla mia pelle vuol dire che è reale”.

Gaia Gozzi, questo il nome completo, arriva così alla seconda esperienza in studio dopo Genesi (2020) e dopo le collaborazioni eccellenti con le quali ha costellato il suo percorso nell’ultimo anno di carriera. La sua voce, infatti, appare anche in Luna, singolo contenuto nel disco di debutto di Madame, e nel 2021 ha duettato con Sean Paul e Childsplay in Boca, il suo primo singolo internazionale uscito prima dell’estate.

Ancora, Gaia Gozzi ha partecipato al singolo collaborativo Nuove Strade insieme a Rkomi, Ernia, Madame e Samurai Jay con la produzione di Andry The Hitmaker. La hit è nata da una collaborazione tra Lavazza e Esse Magazine per celebrare il 50° anniversario del caffè Qualità Rossa.

Gaia dopo Sanremo

Il 2021 di Gaia è anche l’anno della sua partecipazione a Sanremo con il brano Cuore Amaro, un brano nel quale la cantante italo brasiliana si è messa a nudo raccontando se stessa, come ha spiegato a Optimagazine nei giorni del festival. L’artista, inoltre, ha appena portato a termine tutte le date del Finalmente In Tour.

Per ascoltare in anteprima alcuni brani contenuti nel nuovo album di Gaia, tuttavia, il 17 settembre 2021 si terrà il Mi Manchi, Ancora al Circolo Magnolia di Segrate (MI) durante il quale la cantante presenterà lo show Gaia + Guest – Exclusive Album Preview.