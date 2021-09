Vikings 6B debutta su Rai4 in prima visione in chiaro: il canale 21 del digitale terrestre trasmette la seconda parte della sesta e ultima stagione del dramma storico di Michael Hirst, già disponibile in streaming nel catalogo di Amazon Prime.

Rai4 proporrà Vikings 6B in prima serata dal 6 settembre, ogni lunedì a partire dalle 21.20, con un doppio episodio per ogni appuntamento.

Si parte dall’undicesimo episodio di Vikings 6B, per raggiungere con il ventesimo il finale di serie. La prima parte della sesta stagione si concludeva con un enorme cliffhanger, ovvero Bjorn ferito a morte da Ivar in una sequenza emotivamente drammatica. Nell’attesa di scoprire il destino dell’eroico figlio di Ragnar, Ivar dovrà affrontare grossi dilemmi, mentre Ubbe continua la sua ricerca della fantastica terra narratagli da Othere, sperando anche di trovare Loki. Intanto i coloni intraprendono un’aspra battaglia interna per il potere.

Vikings 6B è l’ultima parte dell’acclamata serie ideata e prodotta da Michael Hirst, che ha saputo rinnovarsi per sei stagioni con un naturale ricambio dei suoi protagonisti, mantenendo il racconto unitario e coerente. Nell’ultima stagione il passaggio di testimone vede il personaggio principale in Bjorn la Corazza, interpretato da Alexander Ludwing, affiancato da volti amatissimi della serie come come Ivar il Senzaossa (Alex Høgh), Ubbe (Jordan Patrick Smith) e Hvisterk (Marco Ilsø).

Ecco le immagini promozionali di Vikings 6B.















Vikings 6B conclude questa fortunata coproduzione internazionale irlandese/canadese di World 2000 e Take 5 Productions, in associazione con Corus Entertainment. La serie è stata trasmessa da HISTORY in Canada e negli Stati Uniti e distribuita da MGM Television nel resto del mondo. Netflix ha messo in cantiere uno spin-off, affidato allo stesso team creativo, intitolato Vikings: Valhalla, che racconterà eventi avvenuti circa un secolo dopo la trama della serie originale.