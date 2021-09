Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono la nuova edizione dei Seat Music Awards, ancora una volta in scena all’Arena di Verona e su Rai1. Oggi sono stati annunciati gli ospiti dei Seat Music Awards 2021, in programma il 9 e 10 settembre.

Come già comunicato nelle scorse settimane, quest’anno ci sarà anche Maria De Filippi, in Rai per una sera nella serata in cui verranno premiati alcuni dei suoi talenti, emersi dal talent show Amici.

L’appuntamento che prevede la presenza della conduttrice Mediaset è quello di giovedì 9 settembre quando ci saranno Alessandra Amoroso, Aka7even e il vincitore della categoria canto della scorsa edizione, Sangiovanni, secondo classificato alle spalle di Giulia.

Nella prima serata dei Seat Music Awards vedremo Claudio Baglioni e Orietta Berti, Marco Mengoni, Fiorella Mannoia e Mahmood con Elisa, tra gli altri. Tantissimi gli ospiti dei Seat Music Awards anche nella seconda serata di venerdì 10 settembre da Annalisa ed Emma a Gabbani e Baby K.

Di seguito tutti gli ospiti dei Seat Music Awards 2021 divisi per serata.

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

ALESSANDRA AMOROSO, AMADEUS, CLAUDIO BAGLIONI, ORIETTA BERTI,

ALESSANDRO CATTELAN, ANTONELLA CLERICI, PAOLA CORTELLESI, GIGI D’ALESSIO,

MARIA DE FILIPPI, ROBY FACCHINETTI, DODI BATTAGLIA, RED CANZIAN, MARCO GIALLINI, IL VOLO,

JERRY CALÀ, ACHILLE LAURO, LIGABUE, MADAME, MAHMOOD & ELISA, FIORELLA MANNOIA,

MARRACASH, MARCO MASINI, MECNA, MARCO MENGONI, FRANCESCA MICHIELIN,

GIORGIO PANARIELLO, MASSIMO PERICOLO, PIO E AMEDEO, PSICOLOGI, PURPLE DISCO MACHINE, RANDOM, SAMUEL, SANGIOVANNI, AKA 7EVEN, ALESSANDRO SIANI, ZUCCHERO

VENERDÌ 10 SETTEMBRE

ANNALISA, ELEONORA ABBAGNATO, AUTOGOL DJ MATRIX FEAT. ARISA E LUDWIG, BABY K,

LOREDANA BERTÈ, BLANCO, BOOMDABASH, CAPO PLAZA, COLAPESCE e DIMARTINO, DEDDY,

FRED DE PALMA, DIODATO, EMMA, EMIS KILLA & JAKE LA FURIA, ERNIA, FRANCESCO GABBANI,

LORETTA GOGGI, GUÈ PEQUENO, IL TRE, IRAMA, ELETTRA LAMBORGHINI, MACE, NEGRAMARO,

NOEMI & CARL BRAVE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RKOMI, ROCCO HUNT & ANA MENA,

FEDERICO ROSSI, MARA SATTEI, SHABLO, SHADE, TAKAGI&KETRA & GIUSY FERRERI, TANCREDI