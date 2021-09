Ci sono alcune segnalazioni che per forza di cose dobbiamo prendere in esame oggi 6 settembre, a proposito del tanto discusso cambio di offerta Iliad. Un tema molto caldo in questi giorni, considerando il fatto che l’operatore francese consente finalmente di muoversi in questo senso con il suo piano che prevede un grosso quantitativo di giga, ma che al contempo presenta non pochi problemi per il pubblico. Forse in misura superiore rispetto a quello che ci si poteva aspettare nel fine settimana appena trascorso.

Quali sono i problemi riscontrati con il cambio offerta Iliad il 6 settembre

A dirla tutta, abbiamo già affrontato il tema delle limitazioni relative al cambio di offerta Iliad nei giorni scorsi, come qualcuno ricorderà tramite il nostro articolo. Il punto è che in queste ore sono venute a galla ulteriori problematiche da dover considerare. Per farvela breve, qualcuno non riesce a portare a termine la procedura, con un messaggio di errore che al momento lascia poco spazio di movimento a tutti coloro che vorrebbero cambiare piano. Ora che finalmente risulta possibile, il tutto diventa una beffa singolare.

In particolare, diversi utenti sui social fanno sapere di imbattersi nel messaggio seguente: “Non è possibile richiedere il cambio dell’offerta su una SIM con richiesta di portabilità in corso“. Inutile dire che in un contesto del genere sia impossibile chiudere il cambio offerta Iliad. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, sperando che i tecnici siano in grado di risolvere questa anomalia nel più breve tempo possibile, soprattutto se pensiamo che questa possibilità era attesa da diversi mesi.

Impossibile, per ora, affermare che i problemi connessi al cambio di offerta Iliad riguardino la provenienza da determinati piani rispetto ad altri. Vi faremo sapere appena si avranno maggiori dettagli in merito. Anche a voi è capitato qualcosa del genere?