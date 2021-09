I 2Cellos a Milano nel 2022 per l’album Dedicated, che presenteranno con un grande concerto al Mediolanum Forum di Assago.

10 anni di carriera insieme e l’ultimo tour mondiale annunciato per il prossimo anno. I 2Cellos tornano in concerto in Italia per un unico appuntamento. La data è quella del 20 maggio 2022 e i biglietti saranno disponibili in prevendita da venerdì 10 settembre alle ore 10.00 su Ticketone.it e su Vivaticket.com.

Dalle ore 10.000 di mercoledì 15 settembre saranno disponibili anche nei rispettivi punti vendita sul territorio italiano.

Hanno trascorso insieme sul palco gl ultimi 10 anni della loro carriera; hanno all’attivo 6 album per milioni di streams e views e hanno suonato nelle venue più prestigiose.

Sono noti per essere le rockstar del violoncello, Luka Šulić e Hauser. Oggi l’annuncio del loro ultimo tour mondiale che comprende una data in Italia in programma per il 20 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano. Per i 2Cellos, il 2022 sarà l’ultimo anno insieme.

A proposito della separazione e dell’ultimo tour mondiale, dichiarano: “Questo tour è il culmine di tutti i traguardi che ci siamo prefissati come 2Cellos. Sarà il nostro spettacolo più maestoso e lo porteremo di fronte al pubblico più numeroso di sempre. Insieme abbiamo scalato le montagne e insieme abbiamo raggiunto il punto più alto della nostra esperienza. Metteremo in questi concerti tutto ciò che abbiamo imparato da questi anni di collaborazione professionale e amicizia. Saranno intensi, spiazzanti, toccanti, dirompenti, emozionanti. Ci metteremo tutti noi stessi al 100% – e dopo potremo accomiatarci dai 2Cellos. Sogniamo che il pubblico abbia voglia di celebrare con noi questi dieci anni di storia straordinaria”.

L’album Dedicated uscirà il 17 settembre.

Prezzi e tipologie di biglietti per i 2Cellos a Milano nel 2022

Parterre Premium – € 250,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

Parterre Premium – € 150,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

Parterre Premium – € 90,00 + € 13,50 di diritti di prevendita

Parterre Gold – € 85,00 + € 12,75 di diritti di prevendita

Parterre numerato – € 75,00 + € 11,25 di diritti di prevendita

Tribuna Parterre Anello A numerata – € 75,00 + € 11,25 di diritti di prevendita

1° anello tribuna gold numerato – € 65,00 + € 9,75 di diritti di prevendita

1° anello numerato – € 55,00 + € 8,25 di diritti di prevendita

2° anello centrale – € 48,00 + € 7,20 di diritti di prevendita

2° anello numerato – € 38,00 + € 5,70 di diritti di prevendita