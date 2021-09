Piovono nuovi dettagli relativi agli iPhone 13, oramai a circa una settimana dalla presentazione dei prossimi melafonini. In questo lunedì 6 settembre, grazie ad un video circolato su Twitter, otteniamo la conferma quasi assoluta della nomenclatura esatta dei dispositivi Apple tanto attesi.

Dopo il lancio degli iPhone 12 nel 2020, Apple ha davanti a se la possibilità di chiamare i suoi nuovi top di gamma iPhone 12S oppure semplicemente iPhone 13. La prima soluzione strizza l’occhio al passato, a quando appunto gli smartphone di punta dell’azienda sono stati denominati alternativamente con la cifra piena oppure con l’opzione “S”. Per quest’anno la scelta sarebbe stata più lineare e la conferma ci proviene dalla visione di una clip con protagoniste le cover MagSafe per i dispositivi.

Nel video a fine articolo distribuito inizialmente dal canale Twitter @PinkDon1 ma poi ripreso da altri profili si visualizzano diverse colonne di cover per gli iPhone 13 Pro Max, denominato esattamente così. Il filmato potrebbe essere stato girato in un magazzino di qualche fornitore di accessori Apple. Naturalmente è impossibile dare per scontata l’autenticità di quanto reso pubblico ma ci sono buone speranze che ad attenderci, tra soli pochi giorni, ci siano appunto gli iPhone 13 Pro Max (in qualità di ammiraglie top della serie 2021) e a cascata anche gli iPhone 13 Pro, e i relativi modelli standard e Mini.

La scelta di proseguire con gli iPhone 13 e non con gli iPhone 12S dovrebbe essere anche più gradita ai clienti Apple. Questi ultimi, in un recente sondaggio riportato da MacRumors, hanno pure dimostrato di preferire questa soluzione nel 26% dei casi a fronte del 13% propenso alla nomenclatura intermedia. A dirla tutta, la maggior parte dei potenziali acquirenti dei telefoni, ossia il 38% degli intervistati ha affermato di preferire addirittura una dicitura sobria come “‌‌‌iPhone‌‌‌ (2021)”, dunque con il solo riferimento all’anno di lancio. Chissà che Apple, almeno nel futuro, prenda in considerazione questa possibilità.